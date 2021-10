RILEGGI LIVE - Napoli-Legia 3-0 (76' Insigne, 80' Osimhen, 95’ Politano): gli azzurri la vincono nella ripresa

Il Napoli batte 3-0 il Legia Varsavia grazie a tre reti nella ripresa. Decisivi Insigne e il solito Osimhen, autore del secondo gol. Infine la rete di Politano. La squadra di Spalletti sale ora a 4 punti in classifica.

22.52 - FINISCE QUI!

95' - GOOOOL DEL NAPOLIII! terzo gol di Politano che a giro batte il portiere e sigla la terza rete.

90' - L'arbitro concede 5 minuti di recupero.

86' - Petagna prova a farsi vedere: mancino di potenza da fuori area che esce, non di poco.

84' - POLITANO! Di Lorenzo fa partire il cross, il rimpallo è amico di Politano che se la ritrova lì. L'ex Inter si sposta la sfera sul destro e incrocia, spedendo di poco a lato.

81' - Sostituzione per il Napoli: fuori Insigne, dentro Rrahmani.

80' - GOOOOOL DEL NAPOLIIIII! Raddoppio degli azzurri con Osimhen. Combinazione tra il nigeriano e Insigne che serve l'attaccante in verticale. Da posizione defilata Osimhen batte Miszta e fa 2-0.

76' - GOOOOL DEL NAPOLIIII! Cross col mancino di Di Lorenzo che la mette al centro per Insigne che colpisce al volo e di controbalzo e insacca il pallone sotto la traversa

75' - PALO DEL LEGIA! Ripartenza polacca con il turco che fa partire e chiude l'azione: mancino da fuori area a incrociare, la sfera finisce sul palo ed esce!

73' - Johansson entra in ritardo su Elmas e si becca il cartellino giallo.

72' - Doppio cambio anche per il Napoli: fuori Manolas, dentro Politano. Esce anche Mertens, al suo posto Petagna.

71' - Doppia sostituzione per il Legia: fuori Luquinhas, dentro Kastrati. Esce anche Muçi, rimpiazzato da Emreli.

70' - Problemi fisici per Manolas, che si accascia al suolo.

67' - Insigne premia il movimento di Mertens ma Miszta fa buona guardia e blocca.

64' - Mladenovic porta palla sulla sinistra e fa partire il traversone per Muçi: conclusione a giro del centravanti del Legia debolissima, un passaggio per Meret.

62' - Elmas scarica per Insigne che tira a giro ma trova la deviazione in angolo di Mitsza.

61' - Insigne scodella sul secondo palo per Di Lorenzo. Sponda per Mertens che in spaccata da due passi mette a lato.

59' - Anche il Legia Varsavia opera un cambio: esce Lopes ed entra Slisz.

57' - Doppia sostituzione per il Napoli: fuori Lozano e Anguissa, dentro Osimhen e Fabian

56' - INSIGNE! Cross al centro, Miszta smanaccia in qualche modo ma serve di fatto Insigne che ci prova col mancino: lo stesso MIszta compie una gran parata e dice di no.

53' - DEMME! Gran conclusione di collo-esterno dell'italo-tedesco: palla di un soffio a lato.

52' - Mertens batte una punizione dai trenta metri: il suo tentativo s'infrange sulla barriera.

49' - Lancio lungo a cercare Mertens, che taglia davanti a Wieteska. Si alza la bandierina: fuorigioco.

47' - Nessun cambio all'intervallo: in campo gli stessi ventidue del primo tempo.

22.02 - PARTITI! Inizia la ripresa

Finisce 0-0 il primo tempo del Napoli col Legia nonostante gli azzurri abbiano fatto la partuta e creato diverse occasioni Squadre negli spogliatoi.

21.45 - Termina il primo tempo

45' - Non viene concesso alcun minuto di recupero.

44' - Ammonito Manolas per un fallo su Muci.

42' - Palla in profondità per Lozano, che va al cross teso: Nawrocki colpisce con un braccio, per l'arbitro attaccato al corpo. Solo calcio d'angolo per il Napoli.

40' - Muci prova la conclusione, deviata. Meret respinge la palla in calcio d'angolo.

38' - Apertura per Lozano, che aspetta l'arrivo di Insigne in area: la deviazione di punta si spegne sul fondo.

34' - Muçi prova uno sfondamento centrale, ma il tandem Manolas-Juan Jesus contrastano bene il centravanti.

31' - Anguissa serve Lozano sul fondo, ma il messicano era partito da posizione irregolare.

29' - LOZANO! Insigne recupera palla sulla trequarti e va da Mertens. Apertura per Lozano, il cui destro a incrociare trova la grande opposizione di Miszta.

27' - Lozano ruba un pallone e serve Mertens, ingabbiato subito da due uomini. Alla fine nel rimpallo è il Napoli a guadagnare un corner.

23' - Koulibaly la passa a Mertens. Combinazione che non si chiude con Lozano.

21' - MERTENS! Insigne duetta con Anguissa e poi serve Lozano. Il messicano fa da sponda di testa per Mertens, che calcia al volo a incrociare: palla di un soffio a lato.

20' - Il Napoli cerca di far girare il pallone alla ricerca degli spazi. Per il momento il Legua si chiude bene.

17' - Anguissa serve Lozano in profondità. Il messicano entra in area e calcia, Nawrocki fa muro.

15' - Palla in verticale per Muçi, partito però da una posizione irregolare.

13' - Cartellino giallo per Juan Jesus. L'arbitro del Cerro Grande ammonisce il brasiiano.

12' - MERTENS! Il belga da posizione defilata prova a sorprendere Miszta, bravo a deviare alto sopra la traversa.

10' - Il Napoli fraseggia sulla trequarti avversaria: Elmas e Lozano stavolta non sono precisi al limite.

9' - Mertens dalla sinistra vuole premiare il movimento in area di Lozano: colpo di testa debole, blocca Miszta.

5' - Schema da calcio d'angolo: Insigne serve Mertens fuori area, conclusione al volo del belga rimpallata.

4' - Bella combinazione tra Mertens e Insigne che porta al primo calcio d'angolo della partita.

2' - Palla in verticale per Josué, beccato però in fuorigioco di rientro.

21.00 - PARTITI! Inizia il match

20.57 - Le due formazioni fanno il loro ingresso sul terreno di gioco: quasi tutto pronto per il fischio d'inizio.

20.40 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto nel pre-partita della gara con il Legia Varsavia. “Il nostro mister è stato chiaro prima della partita dicendo che sceglieva i titolari per vincere questa partita ed è veramente cosi. Ti rendi conto degli affaticati, dell’aspetto mentale, m morale e della voglia di riscatto di qualcuno perchè quando si vince una partita c’è sempre qualcuno che fa molto bene e qualcuno che fa un pochino meno bene. Quindi l’allenatore sa di volta in volta scegliere la miscela giusta per portare a casa il risultato. Questa è la verità, poi io penso che quando una squadra gioca sempre con gli stessi si creano dei meccanismi per cui quella squadra a dritta e qui di quando si devono mettere dei giocatori che non fanno parte di quei meccanismi poi si possono fare dei danni.

Sulle scelte di Spalletti e su Mertens titolare: “Noi crediamo che sia una pedina fondamentale. Viene da un infortunio lungo e ci vorrà un pochino per ritrovare quella brillantezza necessaria per fare la differenza. Però crediamo fortemente in lui e già da stasera speriamo che faccia qualcosa di importante.

Su Insigne: “Il club ha i suoi parametri, Lorenzo è il nostro capitano. Noi vogliamo che resti, lui pure perchè è napoletano. Stiamo parlando con il suo agente e non ci faremo turbare da vari discorsi. Se l’agente va nella sede dell’Inter a parlare di Lorenzo probabilmente avrebbe potuto fare in modo diverso. Se è andato a parlare lì è stato per altro”.

Il mister cerca di dare la giusta impronta e con le cinque sostituzioni si può far rifiatare qualcuno, anche per 20 minuti come capita con Insigne. Spalletti cerca sempre di mantenere uno zoccoko duro per tenere la astuta di grande livello.

Su Meret: “Oggi è titolare, domenica è stato fuori per scelta tecnica. Anche il mister lo alternerà come fa con gli altri e come fatto gli altri anni. E’ sereno”.

20.20 - Eljif Elmas è intervenuto a Sky Sport nel corso del prepartita della gara tra Napoli e lega Varsavia: “E’ una partita importante per noi perchè dobbiamo vincere per forza se vogliamo andare avanti. Sappiamo tutto quello che dobbiamo fare e andremo in campo per vincere questa partita. Tutti siamo da Napoli, tutti giochiamo al Napoli. Siamo una squadra, una famiglia, non c’è un Napoli A o B. Giochiamo per il Napoli e vogliamo vincere tutte le partite”.

19.30 - FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti ruota in maniera massiccia, rilanciando innanzitutto Meret tra i pali. Im difesa torna Manolas dal primo minuto e fa coppia con Koulibaly, con Di Lorenzo a destra ed a sinistra - con Mario Rui squalificato e Malcuit infortunato - l'esordio da titolare di Juan Jesus. In mediana dal 1' c’è Demme, in coppia con Anguissa e non con Fabian. In attacco ritornano Lozano ed Elmas dall'inizio con Insigne alle spalle Mertens.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Anguissa; Lozano, Elmas, Insigne; Mertens. All. Spalletti

LEGIA (3-5-1-1): Miszta; Jędrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Josue, Martins, Luquinhas, Mladenović; Lopes; Muci All. Michniewicz

18.00 - Tornelli aperti ma poca affluenza: non si dovrebbe andare oltre i 10mila spettatori

Michniewicz dovrebbe confermare il coperto 3-5-1-1 per puntare al contropiede, come fatto già con Leicester e Spartak. Con Boruc infortunato, a Napoli ci sarà il portiere 2001 Miszta, nell'ottica dell'alternanza col 2002 Tobiasz sceso in campo in campionato. In difesa il terzetto Jędrzejczyk, Wieteska, Nawrocki mentre a centrocampo Slisz, Kharatin e Martins con Mladenovic e Johansson ai lati. In attacco Josuè in supporto a Emreli.

Spalletti dovrebbe ruotare in maniera massiccia, rilanciando innanzitutto Meret tra i pali; è recuperato Manolas che potrebbe fare coppia con Koulibaly, con Di Lorenzo a destra ed a sinistra - con Mario Rui squalificato e Malcuit infortunato - è probabile l'esordio da titolare di Juan Jesus. In mediana dal 1' potrebbe esserci Demme, in coppia con Fabian che a differenza di Anguissa non ha avuto gli impegni con la nazionale, ed in attacco il ritorno di Lozano ed Elmas dall'inizio, probabilmente con Insigne, alle spalle di uno tra Petagna e Mertens. Out Zielinski a scopo precauzionale in vista di Roma.

Torna l'Europa League e per il Napoli l'occasione per riscattare il beffardo ko con lo Spartak che ha complicato il girone. Per rimettersi in corsa la squadra di Spalletti non ha altro risultato che la vittoria contro il Legia Varsavia, capolista del raggruppamento a punteggio pieno dopo due vittorie a dir poco episodiche, ma sulla carta la squadra di quarta fascia del girone. I polacchi sono anche in enorme difficoltà in campionato col quart'ultimo posto (a solo due punti di margine dalla zona retrocessione) ed il tecnico Michniewicz salvato per ora dall'esonero solo grazie ai risultati in Europa League. Con la prospettiva della sfida all'Olimpico di Roma, dopo otto vittorie di fila, Spalletti ruoterà abbondantemente l'organico, da un lato per risparmiare parecchi titolari e dall'altro anche per dare minuti importanti a rientranti e seconde linee che saranno preziosi nel corso di questo tour de force.

Amici di Tuttonapoli.net, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Legia Varsavia.