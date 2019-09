RILEGGI LIVE - Napoli-Liverpool 2-0 (81' Mertens, 92' Llorente): gli azzurri stendono i campioni d'Europa!

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

21.54 - E' FINITA! Il Napoli batte il Liverpool! Gli azzurri si impogono per 2-0, il San Paolo è in festa!

90'+5' - Alexander-Arnold stende in malo modo Elmas, punizione Napoli che guadagna altri punti preziosi.

90'+4' - Il Napoli ora prova a gestire il risultato, che partita al San Paolo!

90'+2' - Svarione difensivo della difesa inglese, Llorente intuisce e si fionda su un pallone vagante proprion nell'area dei reds, lo spangolo con sangue freddo calcia in porta e sorprende Adriàn! 2-0 Napoli!

90'+2' - GOOOOOL! GOOOOOOL! GOOOOOOL! LLORENTE! LLORENTE! LLORENTE! RADDOPPIO NAPOLI! DELIRIO AL SAN PAOLO!

90'+1' - L'arbitro ha concesso cinque minuti di recupero!

90' - Percussione di Mertens per vie centrali, chiude la difesa del Liverpool che però conccede rimessa laterale.

88' - Cambio per il Liverpool: fuori Henderson, dentro Shaqiri.

87' - Sugli sviluppi del corner la palla viene scodellata dentro, c'è Llorente che allontana di testa.

86' - Il Liverpool conquista calcio d'angolo.

85' - Fischi assordanti dagli spalti del San Paolo al possesso palla dei reds.

84' - Bravo Fabiàn che chiude su Salah partita sulla corsia destra.

83' - Si infiamma il San Paolo! Entusiasmo alle stelle a Fuorigrotta!

82' - Mertens stringe il destro dal dischetto, palla all'angolo con Adriàn che intuisce ma non ci arriva! 1-0!

81' - GOOOOL! GOOOOOL! GOOOOL! MERTENS! MERTENS! MERTENS! MERTENS! VANTAGGIO NAPOLI! ESPLODE IL SAN PAOLO!

80' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Robertson stende in area Callejon entrato da destra, l'arbitro non ha dubbi ed indica il dischetto! E' rigore!

79' - Alexander-Arnold ha spazio sulla destra, lascia partire il cross teso con Manè in agguato in area, sfila il pallone!

78' - Squadre che si allungano, c'è stanchezza in campo.

77' - Manè tocca dentro per Wijnaldum, ancora Koulibaly chiude provvidenzialmente.

76' - Possesso palla prolungato che Liverpool che non trova spazi giusti per colpire.

75' - Ecco il cambio: fuori Allan, dentro Elmas.

74' - ANCORA MERET! Azione da sinistra del Liverpool, Firmino imbecca Manè che buca la difesa e calcia! Meret blocca a terra!

73' - Allan rientra in campo, ma a bordocampo si prepara Elmas.

72' - Problemi per Allan che si accascia a terra.

71' - Ancora Manè prova a sfondare da sinistra, prima Allan e poi Di Lorenzo chiudono.

69' - Altro cambio per il Napoli: applausi anche per Lozano che lascia il campo, dentro Llorente.

68' - Cambio anche per il Liverpool: fuori Milner, dentro Wijnaldum.

67' - Cambio per il Napoli: esce tra gli applausi Insigne, dentro Zielinski.

66' - Il Liverpool non sfrutta il corner, fallo in attacco e punizione per il Napoli.

65' - MERET! Pasticcio di Manolas che svirgola a ridosso dell'area azzurra e regala palla a Salah, l'egiziano calcia verso il palo lontano ma trova una gran parata di Meret! Calcio d'angolo!

64' - Altro cross interessante di Mario Rui dalla sinistra, Adriàn blocca.

62' - Altro intervento di Koulibaly che in tackle chiude su Firmino servito al limite dell'area.

61' - Intervento duro di Milner, arriva il giallo anche per lui.

60' - Break del Napoli con Lozano e Mertens che fraseggiano, il messicano affronta Van Dijk che alla fine chiude.

59' - Callejon calcia la punizione e crossa dentro, palla direttamente tra le braccia di Adriàn.

58' - Punizione interessante conquistata dal Napoli in proiezione offensiva.

57' - Intervento duro di Robertson che si becca il giallo.

56' - Milner arriva in netto ritardo su Allan, punizione Napoli con l'arbitro che redarguisce duramente il giocatore dei reds.

55' - Insigne si lascia superare da Manè che parte in velocità, due contro due con Mario Rui ed Insigne che coprono. Manè mette dentro un passaggio fuori misura, Salah insegue il pallone ma Insigne va in copertura e guadagna anche la rimessa dal fondo.

54' - Mertens dalla bandierina, libera la difesa del Liverpool.

53' - Insigne riceve ancora sulla sinistra, il capitano prova il cross ma trova Arnold che devia. Calcio d'angolo.

52' - Azione avvolgente del Napoli: Lozano appoggia al centro per Mertens che apre dall'altra parte per Callejon, ha spazio per il tiro ma preferisce metterla dentro, in due intercettano il pallone.

51' - Gran chiusura di Di Lorenzo che chiude su Manè raggiunto da un cross dalla destra in piena area di rigore.

50' - Baricentro molto alto del Liverpool in avvio di ripresa.

49' - Mertens scodella dentro dalla bandierina, libera la difesa del Liverpool.

48' - MERTENS! CHE OCCASIONE! Gran palla di Mario Rui dalla sinistra, la palla sorvola Van Dijk e raggiunge Mertens sul secondo palo! Incornata a due passo ma Adrian ci arriva! Calcio d'angolo!

46' - Comincia il secondo tempo!

21.47 - Finisce qui il primo tempo! Napoli sullo 0-0 contro il Liverpool all'intervallo!

45' - ANCORA KOULIBALY! Il difensore azzurro fa ancora muro Salah, intento ad entrare da destra. Passaggio dentro e gamba messa lì ad intercettare!

45' - FIRMINO! Sugli sviluppi del corner la palla va a Milner, dalla sinistra piazza il cross sulla testa di Firmino che da solo colpisce! Tutti fermi, palla di un soffio a lato!

44' - Ora è il Liverpool che conquista calcio d'angolo.

43' - Mertens ancora dalla bandierina, Van Dijk mette via di testa.

42' - Il Napoli conquista calcio d'angolo!

40' - Palla su Insigne sulla trequarti, stop ed apertura per Mario Rui che crossa teso da sinistra. Palla su Lozano, anticipa Adriàn in uscita.

39' - Ritmi non particolarmente alti in questo primo tempo.

38' - Milner mette il cross in mezzo verso Manè, stavolta Manolas chiude di testa.

37' - Ancora un intervento provvidenziale di Koulibaly che chiude su Firmino partito in contropiede.

36' - Salah riceve sulla destra, si accentra e calcia col mancino! Fuori!

35' - Si arrabbia Ancelotti, Callejon finisce giù dopo uno scontro di gioco ma per l'arbitro non c'è fallo e si prosegue.

34' - Gran lavoro di Callejon e Di Lorenzo in fase di copertura.

32' - Troppi palloni persi da Fabiàn nel corso di questo primo tempo.

31' - Callejon riceve sulla trequarti, passaggio verso il centro per Lozano che taglia la trequarti e lascia palla ad Insigne, il capitano controlla male e la difesa del Liverpool chiude.

30' - Insigne apre molto bene per Mario Rui, il portoghese arriva sulla bandierina e mette il cross. Libera la difesa del Liverpool.

29' - Mertens va in verticale verso Lozano, chiude Van Dijk con il belga che finisce a terra dolorante. Tutto regolare.

27' - Palla su Lozano che si gira velocissimo e punta la porta, Alexander Arnold chiude e la palla raggiunge Matip che viene spinto in malo modo da Mertens punizione Liverpool.

26' - Mertens ancora dalla bandierina, palla dentro con Matip che allontana.

25' - Ancora Merte riceve largo a destra, cross teso in mezzo verso Lozano che viene anticipato da Matip. Corner!

25' - Mertens dalla bandierina crossa dentro, palla su Koulibaly che viene anticipato.

24' - Il Napoli conquista un altro calcio d'angolo.

22' - Salah stavolta scappa via a Koulibaly, entra in area e si accentra. Manolas fa muro, palla su Milner che calcia! Palla in curva!

21' - Salah scodella dentro dalla bandierina, Meret con i pugni allontana.

20' - Insigne superficiale perde palla nella propria metà campo con una giocata azzardata, il Liverpool ne approfitta. Palla su Manè che ha spazio e calcia, respinge Meret! Calcio d'angolo!

19' - Mertens riceve sulla trequarti, spalle alla porta prova un tiro improbabile. Conclusione più simile ad un cross in zona morta, blocca Adriàn.

18' - Firmino prova la giocate spalle alla porta, ancora Koulibaly non se lo lascia sfuggire e chiude.

16' - Robertson apre verso Manè, stop impreciso e palla che finisce sul fondo.

15' - Mertens scodella dentro dala bandierina, palla su Manolas tocca ma non riesce ad indirizzare il colpo di testa.

14' - Il Napoli conquista calcio d'angolo, salgono le torri.

13' - Break di Lozano che recupera palla e parte in velocità, circondato dai difensori avversari prova a calciare. Palla deviata che termina in rimessa laterale.

12' - Fabiàn perde un pallone pericoloso a centrocampo, contropiede Liverpoool con Firmino che la scarica su Salah, ancora Koulibaly portentoso chiude.

11' - Accelerazione di Salah sulla destra, palla dentro per Manè che stoppa ma viene chiuso prontamente da Koulibaly.

10' - Allan va in verticale verso Insigne, il capitano elude la difesa avversaria ma c'è il recupero provvidenziale di Van Dijk.

9' - Henderson cerca il lancio lungo verso Manè ma il pallone è troppo alto, la palla giunge tra le braccia di Meret.

7' - FABIAN! Scatto di Insigne sulla sinistra, il capitano arriva sul fondo e scarica dietro per Fabiàn. Lo spagnolo lascia partire il tiro ma Adrian respinge!

6' - Salah parte ancora in velocità, stavolta è Allan che chiude sull'attaccante dei reds.

5' - Mertens scodella dentro dalla bandierina, Van Dijk mette via di testa.

5' - Mertens riceve palla sulla destra, il belga mette dentro ma il cross viene deviato in calcio d'angolo.

4' - Palla scodellata dentro dalla bandierina, mischia in area ma l'arbitro ferma tutto per una posizione di offiside.

3' - Salah parte in velocità, lo contiene Mario Rui che viene poi supportato da Koulibaly. Calcio d'angolo.

2' - Mario Rui prova subito il lancio lungo verso Mertens, palla che sfila e viene raccolta da Adrian.

1' - COMINCIA LA PARTITA AL SAN PAOLO!

20.56 - Il solito boato sull'inno della Champions da parte dei tifosi azzurri, clima fantastico al San Paolo.

20.53 - Squadre in campo, tra poco si parte.

20.45 - Applausi per il Napoli. Ora è il momento dell'annuncio delle formazioni.

20.42 - Il Liverpool rientra tra i fischi, che bolgia al San Paolo

20.31 - Giuntoli a Sky: "Ancelotti ha dato un segnale: andiamo a vincere! Rammarico Icardi? Sì, ma è forte come i nostri". (clicca qui)

20.20 - Liverpool, Klopp a Sky: "Ancelotti la volpe ha pensato a un Napoli offensivo, lo gestiremo!". (Clicca qui)

20.01 - Sono quatto i giocatori azzurri che siederanno in panchina, a causa delle regole Uefa che prevedono soltanto 7 giocatori in panchina. Malcuit, Luperto, Karnezis e Younes sono, dunque, gli azzurri che di sicuro non faranno parte del match di stasera.

19.56 - Entusiasmo alle stelle per il Napoli di Ancelotti, accoglienza caldissima all'arrivo degli azzurri al San Paolo. (clicca qui).

19.49 - Diramata anche la formazione ufficiale del Liverpool di Klopp:



Liverpool (4-3-3): Adrian, Alexander Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané. Panchina: Kelleher, Wijnaldum, Lovren, Gomez, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Shaqiri.

19.48 - E' stata diramata pochi istanti fa la formazione ufficiale del Napoli di Ancelotti, impegnato stasera contro il Liverpool. Confermata la presenza di Lozano al fianco di Mertens in avanti, con Insigne e Callejon che agiranno sugli esterni. Non c'è Maksimovic ma Di Lorenzo sulla destra, con Mario Rui sulla sinistra.



Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Lozano. Panchina: Ospina, Llorente, Elmas, Maksimovic, Zielinski, Ghoulam, Milik.

19.43 - Arrivato il pullman del Liverpool al San Paolo, reds accolti da una bordata di fischi (clicca qui).

19.34 - Sky - Ancelotti scioglie i dubbi: Insigne e Callejon sugli esterni, Maksimovic largo a destra. (clicca qui!).

19.29 - Arrivato il pullman del Liverpool, bordata di fischi per la squadra di Klopp.

19.20 - C'è grandissima attesa all'esterno del San Paolo per l'arrivo del pullman degli azzurri. Quando manca ormai pochissimo al fischio d'inizio, tantissimi tifosi stanno aspettando l'arrivo degli azzurri a Fuorigrotta, come testimoniano le nostre immagini. (clicca qui).

19.15 - Clima già caldo sui social, quando mancano poche ore al fischio d'inizio di Napoli-Liverpool. Il club inglese ha pubblicato uno scatto su Twitter proprio dal San Paolo, in fase di rimepimento in questi minuti. (clicca qui).

19.12 - Carlo Ancelotti è pronto a schierare la prima formazione europea del suo Napoli. Come riportato da Gianluca Di Marzio attraverso Twitter, ci sarebbe Hirving Lozano tra i titolari scelti dal tecnico azzurro per la sfida contro il Liverpool: in coppa con il messicano Dries Mertens.

18.49 - Intanto c'è l'Inter in campo, che ha aperto la serata europea contro lo Slavia Praga. Queste le parole ai microfoni di Sky Sport di Beppe Marotta, interrogato sull'avvio di campionato: "Per adesso il campionato è in una fase interlocutoria, la squadra, però, sta rispondendo alle sollecitazioni. L'Inter è una società di grande blasone, con l'arrivo della famiglia Zhang, adesso c'è grande attesa, stiamo recuperando posizioni, ma dobbiamo avere il massimo".

18.43 - Le ultimissime di formazione proposte da Sky Sport danno la candidatura di Llorente in calo per l'attacco azzurro. Prende corpo, invece, l'idea Lozano dall'inizio.

18.34 - Grande affluenza al San Paolo, si prepara la serata europea a Fuorigrotta.

18.15 - La crescita del Napoli è evidente nelle partecipazioni europee. Oggi inizia la sesta partecipazione del Napoli all'Uefa Champions League, dopo quelle del 2011-12, 2013-14, 2016-17, 2017-18 e 2018-19. Il Napoli sale a sei, superando la Lazio, ferma a 5 ed allungando sulla Fiorentina ferma a 3 mentre resta ancora lontano la Roma (11). Sesta fase a gironi, nell'arco delle ultime nove stagioni della gestione ADL. Nel 2011/12 e nel 2016/17, inoltre, ha raggiunto gli ottavi e quest'anno il sogno è provare a spingersi oltre.

18.00 - Per la sfida al Liverpool l'invito è di recarsi al San Paolo con ampio anticipo. Con la Sampdoria infatti molti tifosi hanno lamentato enormi disservizi ai varchi d'accesso. In tanti - con biglietti e abbonamenti - non hanno ancora ricevuto le fidelity da Ticket One (probabilmente per le tante richieste tutte insieme nelle settimane della campagna abbonamenti) e con il provvisorio stampato si accumula un ritardo ai tornelli che ha portato a rallentamenti nell'ingresso allo stadio.

17.45 - Il Liverpool, ancora una volta. Il Napoli inizia il proprio cammino europeo contro l'avversario che chiuse la scorsa Champions, con quella parata di Alisson su Milik iconica della forte delusione che da quel momento portò la squadra a calare progressivamente le sue prestazioni senza mai tornare realmente a quella continuità di rendimento. "Il risultato è importante, ma non la cosa più importante", il concetto di Ancelotti in conferenza forse trascurato da molti sulla gara di stasera. Un test importante sul livello attuale del Napoli, contro una squadra in questo momento il top in Europa - ancora di più rispetto alla fine della scorsa stagione - ma all'interno di un girone che il Napoli può affrontare con la consapevolezza di essere la seconda forza con ampio margine sul Salisburgo, già eliminato l'anno scorso in una fase calante della sua stagione.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Liverpool, match valido per la prima giornata del girone di Champions League!