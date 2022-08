RILEGGI LIVE - Napoli-Monza 4-0 (35', 62' Kvaratskhelia, 47' Osimhen, 93' Kim): poker degli azzurri!

Fonte: dallo Stadio Maradona, Fabio Tarantino. In redazione F. Carbone

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Poker del Napoli che ottiene la seconda vittoria di fila rifilando quattro gol al Monza. A segno Kvaratskhelia con una doppietta, Osimhen e Kim.

20.26 - FINISCE QUI

93' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIIII!!! Corner di Zielinski e stacco vincente di Kim, che vince il duello aereo con Carboni e firma di testa il 4-0.

92' - Ounas prova l'iniziativa personale, con un tiro da fuori deviato in angolo.

90' - Vengono concessi 6 minuti di recupero.

87' - Punizione battuta da Antov e deviata da un avversario, con Meret che non si fa sorprendere.

84' - Sostituzione anche per Spalletti: fuori Osimhen e dentro Ounas.

83' - Doppio cambio nel Monza: Gytkjaer al posto di Petagna, Colpani rileva Birindelli.

78' - Altri due cambi per il Napoli: fuori Lobotka e Lozano e dentro Zerbin e Politano

76' - Lozano trova in area Anguissa, che al momento del cross commette fallo in attacco su un difensore brianzolo.

73' - Ammonito Di Lorenzo: intervento ai danni di Molina sulla sua corsia di competenza.

70' - Doppio cambio in casa Napoli: escono Mario Rui e Kvaratskhelia ed entrano Olivera e Elmas.

68' - GOL ANNULLATO AL MONZA! Sugli sviluppi di un corner, Petagna stacca di testa e batte Meret. L'arbitro rivede l'azione e annullala rete per spinta di Petagna su Rrahmani.

64' - OSIMHEN! Lozano serve sulla destra Di Lorenzo, che mette in mezzo per Osimhen la cui zampata manda la palla fuori di poco.

62' - GOOOOOL DEL NAPOLIIIII! Percussione di Lobotka che arriva al limite e scarica per Kavaratskhelia. Il georgiano riceve sul destro, sterza sul sinistro e va via ad Antov. Tiro ad incrociare col mancino e palla in rete.

59' - Intervento falloso di Mario Rui che stende Valoti: cartellino giallo per il portoghese.

57' - Altro cambio per Stroppa: esce Ranocchia ed entra Valoti.

54' - Lozano si libera di Carboni e mette in mezzo da destra un pallone per Osimhen, che di testa non trova la porta.

51' - KVARATSKHELIA! Il georgiano riceve palla da Zielinski e calcia dal limite, trovando la deviazione di Antov in corner.

48' - Non ce la fa a proseguire Ranocchia che è costretto al cambio: al suo posto entra Antov.

47' - Problemi ad una caviglia per Ranocchia, che resta a terra dopo uno scontro fortuito con Lozano.

46' - Cambio all'intervallo nel Monza: fuori D'Alessandro e dentro Molina.

19.35 - SI RIPARTE. INIZIA LA RIPRESA!

Azzurri avanti 2-0 al termine del primo tempo. In gol Kvaratskhelia e Osimhen per i partenopei, per adesso nettamente superiori alla squadra di Stroppa.

19.18 - TERMINA IL PRIMO TEMPO

47' - GOOOOOOOL DEL NAPOLIIII!!! Combinazione a centrocampo tra Lozano e Anguissa. Verticalizzazione immediata per Osimhen che in velocità brucia Ranocchia e calcia forte in diagonale. Destro vincente sui cui Di Gregorio non può nulla.

45' - Vengono concessi tre minuti di recupero.

44' - Nessun problema per Osimhen che rientra in campo.

43' - Gli azzurri ripartono velocemente con Osimhen, che entra in area e viene chiuso al meglio da Marlon. Resta a terra il nigeriano, entra in campo lo staff sanitario del Napoli.

38' - Intervento di Caprari ai danni di Kim, giallo per l'ex Verona.

37' - Ripartenza del Napoli con Kvaratskhelia che serve Osimhen che calcia di prima intenzione. Palla altissima sopra la traversa.

35' - GOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIIII!!!! Splendido gol del georgiano che riceve palla al limite sulla sinistra, converge e con un gran destro a giro fulmina Di Gregorio.

33' - Il Monza riparte in contropiede con Caprari, chiuso bene da Mario Rui al momento del passaggio per Petagna.

30' - Buona azione del Monza: combinazione in velocità e palla a Sensi. Tiro a giro col destro, palla che termina di molto a lato.

28' - Si ferma il gioco, è il momento del cooling break.

27' - Anguissa resta a terra dopo uno scontro aereo con un difensore del Monza, ma dopo qualche istante riesce a proseguire.

25' - Azione personale di Anguissa che entra in area e tenta la conclusione col mancino. Deviazione di Carboni, corner per gli azzurri.

21' - Progressione di Ranocchia che si incunea e tenta un mancino dal limite. Tiro debole, blocca Meret.

16' - Prova a farsi vedere in avanti il Monza, ma l'azione sfuma subito per un tocco di mano di Petagna.

13' - OSIMHEN! Calcio d'angolo battuto ancora da Mario Rui, stavolta è Osimhen ad anticipare tutti e a staccare di testa. Blocca Di Gregorio.

11' - ANGUISSA! Kvaratskhelia appoggia in area per Osimhen che appoggia per Anguissa. Conclusione da dentro l'area del centrocampista, murata dalla difesa brianzola che poi si oppone anche al seguente tentativo di Osimhen.

8' - OSIMHEN! Il nigeriano riceve palla da Di Lorenzo, l'alza e la colpisce in rovesciata senza però inquadrare la porta.

6' - KIM! Sugli sviluppi di un corner battuto da Mario Rui, Kim svetta su Carboni. La palla termina di poco alta sopra la traversa.

3' - Lozano prova a premiare la sovrapposizione di Di Lorenzo, con un pallone che si rivela impreciso e termina sul fondo.

2' - Assist di Mario Rui a tagliare il campo per Lozano: rientro sul mancino e tiro di prima intenzione che sfila a lato.

18.30 - PARTITI! INIZIA LA PARTITA

18.28 - Il tecnico del Monza Giovanni Stroppa ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match con il Napoli: "Ho sottolineato l'aspetto mentale, peccato aver preso due gol su due errori. Oggi sarà ancora più difficile: serviranno attenzione, determinazione e coraggio. Petagna lo volevamo dall'inizio, può tenere palla e far salire la squadra e ci mancava un giocatore del genere. Abbiamo preso un elemento importante che deve ritrovare la giusta condizione".

18.26 - Nel pre-partita di Napoli-Monza, il ds azzurro Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Per Raspadori è stata una trattativa lunga ma alla fine abbiamo trovato la quadra grazie anche al presidente che è stato molto generoso nel farci chiudere questa trattativa molto importante per il Napoli. Dal punto di vista tecnico-tattico può dare un’alternativa di modulo al nostro allenatore facendolo passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1.

Trattativa Fabian-Navas? Fabian non c’è perché è sul mercato, vogliamo giocatori che pensano a giocare le partite e non al mercato. C’è un interessamento del PSG, per altre cose siamo ancora lontani, siamo in alto mare. Dobbiamo pensare ai portieri bravi che abbiamo, ne abbiamo già due, l’ha detto anche ieri Luciano. Pensiamo di avere una rosa competitiva anche se dovesse partire Fabian”.

18:25 - Tutto pronto per il fischio d’inizio, dirige la sfida il Sig. Francesco Fourneau della sezione di Roma 1.

18.15 - Nel pre-partita di Napoli-Monza, l'attaccante azzurro Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Dove possiamo arrivare? Ancora c’è da lavorare, perché parecchi giocatori sono arrivati adesso. L’obiettivo è di migliorare quello fatto l’anno scorso.

Un consiglio per Raspadori? Ho già parlato con Jack. E’ un bravissimo ragazzo, deve solo pensare a divertirsi e a dare il meglio di sì. Poi ha grandissime qualità, su questo non c’è alcun dubbio”.

17.26 - Diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Verona, esordio stagione degli azzurri al Maradona e match valido per la seconda giornata di Serie A. Spalletti ripresenta gli stessi undici che hanno battuto il Verona alla prima di campionato. Tra i pali confermato Meret, difesa con Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni e Rrahmani e Kim centrali. In mediana Lobotka in cabina di regia, con Anguissa e Zielinski ai lati. In attacco Lozano vince il ballottaggio su Politano, a sinistra Kvaratskhelia con al centro Osimhen. In panchina i tre nuovi acquisti: Ndombele, Simeone e Raspadori.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

MONZA (3-5-2) : Di Gregorio; Marlon, A.Ranocchia, Carboni; Birindelli, F. Ranocchia, Barberis, Sensi, D'Alessandro; Petagna, Caprari. All. Stroppa

17.00 - Il Napoli è arrivato allo Stadio Diego Armando Maradona, dove alle 18,30 affronterà il Monza per la seconda giornata di campionato. Il pullman azzurro con una nuova colorazione, vicino al Vesuvio è presente un corno rosso portafortuna, è stato accolto da due ali ali di tifosi in trepida attesa per la prima gara stagionale casalinga e curiosi di ammirare da vicino i nuovi acquisti.

16.45 -Tutto pronto al Maradona. Dopo i lavori all'impianto di Fuorigrotta e il rifacimento del manto erboso, il terreno di gioco si presenta in condizioni ottimali.

Stroppa senza gli acciaccati Carlos Augusto e Mota mentre Pessina partirà dalla panchina: davanti a Di Gregorio spazio a Marlon, Ranocchia e Pablo Marì; in mediana Birindelli e D'Alessandro esterni con F. Ranocchia, Barberis e Valoti (in ballottaggio con Sensi) al centro. In attacco Caprari in supporto all'ex Petagna.

Spalletti accoglie Simeone e Ndombele, che partiranno dalla panchina, e non ancora Raspadori. Per il resto stesso undici visto a Verona con Mario Rui che dovrebbe essere ancora preferito a Olivera che è comunque finalmente pronto secondo Spalletti. In attacco Lozano favorito su Politano per comporre il tridente con Osimhen e Kvaratskhelia in questo momento intoccabili

Dopo la vittoria di Verona, il Napoli di Luciano Spalletti fa l'esordio stagionale allo stadio Maradona ed è chiamato a dare conferme importanti. Il rinnovato entusiasmo in città porterà probabilmente oltre 40mila presenze e gli azzurri dovranno iniziare col piede giusto per far dimenticare il rendimento interno della scorsa stagione, perdendo proprio in casa i punti decisivi per lottare fino alla fine per lo Scudetto. Il Napoli si presenterà con gli stessi 11 di Verona, di cui 9 della scorsa stagione come sottolineato da Spalletti che teme i tanti cambiamenti estivi, e dall'altro lato affronterà un Monza che sulla carta è di ottimo livello ma che è stato rivoluzionato (ed è ancora in costruzione con tanti giocatori ancora in fase di contrattazione) e non è certo alla migliore versione o già con una sua identità.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Monza, prima gara stagionale al Maradona