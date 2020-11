RILEGGI LIVE - Napoli-Roma 4-0 (Insigne, Fabian, Mertens, Politano): poker azzurro in nome di Diego

Il Napoli asfalta la Roma con un poker: partita sbloccata da Insigne al 31' con una grandissima punizione alla Maradona, nel secondo tempo prima Fabian al 65' , poi Mertens all'81' e Politano all'86', con un'azione personale, chiudono la pratica.

21.42 Finisce qui.

86'- GOOOOOOL Politano!!! L'esterno ex Roma ne salta quattro più Mirante e la mette dentro a porta vuota. Poker azzurro!

83' - Doppio cambio nel Napoli: fuori Mertens e Demme, dentro Petagna e Lobotka.

81' - GOOOOOOL Mertens!!! Bella azione sulla destra: Politano lancia Di Lorenzo, palla al centro per Elmas, gran botta, Mirante devia centralmente e Dries la mette dentro.

79' - Quarto cambio nella Roma: fuori Pellegrini, dentro Borja Mayoral.

78' - Secondo cambio nel Napoli: Fuori Zielinski, dentro Elmas.

77' - Giallo per Cristante per trattenuta della maglia a Insigne.

73' - Conslusione di Carles Perez deviata in angolo dalla difesa azzurra.

72' - Pellegrini ci prova da fuori area, palla alta sopra la traversa.

71' - Terzo cambio nella Roma: fuori Dzeko, dentro Carles Perez

70' - Insigne riceve da Politano e tira una gran botta da fuori area, palla altissima.

67' - Primo cambio nel Napoli: fuori Lozano, dentro Politano.

64' - GOOOOOOL FABIAN!!! Ripatenza magistrale: tacco di Mario Rui che innesca l'azione, Insigne al centro per Fabia Ruiz che con un magico sinistro la piazza nell'angolino.

60' - Palla sporca calciata al volo da Dzeko, conclusione debole parata da Meret.

57' - La Roma alza il baicentro e prova a rendersi pericolosa.

52' - Mertens a terra per una botta al ginocchio presa da Karsdorp, Dries torna in campo dopo le cure mediche.

49' - Lozano! Gran botta sul primo palo su assist di Mertens, Mirante devia in angolo, al centro area era librero Zielinski.

47' - Lancio lungo per Lozano, Mirante anticipa il messicano in fallo laterale.

21.56 - Inizia il secondo tempo, cambio nella Roma, fuori Veretout e dentro Vilar.

21.22 -Termina il primo tempo.

46' - Mertens parte in contropiede calcia forte ma Mirante para. Azione poi interrrotta dall'assistente per fuorigioco.

21.20 - Concessi 2 minuti di recupero.

43' - Mertens! Riceve in area da una gran palla di Zielinski, Dries la piazza sul secndo palo, Mirante vola e la mette in angolo.

42' - Veretout stringe i denti e rientra in campo dopo una fasciatura.

39' - Gioco fermo, Veretout si ferma per un problema muscolare al quadricipite.

38' - Primo cambio della Roma, fuori Mancini, dentro Juan Jesus.

35' - Lozano! Il messicano parte de destra si accentra botta deviata in angolo.

33' - Conclusione alta di Dzeko in area di rigore.

32' - Giallo per Di Lorenzo! Fallo inestitente su Mkhitaryan, il terzino del Napoli prende la palla.

31' - GOOOOOOL INSIGNE!!! Spettacolare punizione del capitano, grande esultanza e dedica speciale a Maradona con la maglia numero 10 baciata e mostrata alle telecamere.

30' - Giallo per Ibanez! Fermato pochi centimetri prima dell'area di rigore Mertens che puntava la porta.

27'- Problemi muscolari per Mancini dopo uno scatto per fermare in corner Lozano.

24'- Il Napoli fa la partita e la Roma attende tutta dietro alla linea della palla.

20' - Mario Rui per Mertens, di prima per l'inserimento di Zielinski che tira subito ma troppo debolmente.

18' - Buona azione personale di Lozano innescato da un lancio di Koulibaly sulla destra, cross deviato in angolo, primo corner del match.

14' - Prima bella azione del Napoli, manovra avvolgente, Mario Rui crossa basso, Insigne la tocca di stinco e la palla sfila di poco al alto della porta difesa da Mirante.

12' - Mertens riceve da Lozano e prova la conclusione di prima, palla distante dalla porta giallorossa.

10' - Il gioco si ferma: minuto di raccoglimento e applausi in omaggio di Diego Armando Maradona.

8' - Mkhitaryan si invola in contropiede, ma la posizione è di poco oltre la linea difensiva azzurra, è fuorigioco.

2' - Pedro prova a trovare l'incrocio dei pali con una conclusione da fuori area, palla sopra la traversa.

20.50 - Partiti

20.48 - Momenti di grande commozione allo stadio San Paolo per il minuti di raccoglimento per la memoria di Diego Armando Maradona. In quello che a breve sarà lo Stadio Diego Armando Maradona, sui maxischermi e sui led sono state proiettate le immagini del fuoriclasse argentino e al centro del rettangolo verde è stata posta la sua maglia numero 10.

20.35 - I maxi-schermi proiettano l'immagine di Diego, dopo aver mostrato i suoi gol per gran parte del riscaldamento.

20.25 - Alex Meret, portiere del Napoli, prima della sfida contro la Roma è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Non sono giornate normali, le emozioni sono tante. Il ricordo di Maradona in questa città penso si viva molto di più rispetto che da altre parti, è entrato a contatto con i tifosi, per i quali è una divinità. Ci saranno tante emozioni, questa sarà l'occasione per noi per dare felicità ai tifosi in questo momento".

20.20 - Pedro, attaccante della Roma, ad una manciata di minuti dalla sfida contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Non è un giorno normale. Sappiamo cosa significava Diego per questo sport, è un genio, ha scritto la storia. Siamo in un campo speciale per lui, in molti lo ricordano. Io voglio esprimere il mio cordoglio a tutti i familiari e i tifosi per cui è un idolo. Io sono di un'altra epoca, ma l'ho visto nei video ed è una leggenda".

20.15 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della sfida contro la Roma è intervenuto al microfono di Sky Sport: "In tutto il mondo c'è stata una manifestazione in favore di Diego. Noi siamo nel suo stadio, nel suo tempio. Siamo colpiti, affranti. Il campo poi la fa da padrone e il Napoli cercherà di onorare Diego".

Dopo le polemiche post-Milan e lo sfogo di Gattuso questa è la serata della verità? "Rino ha visto la sua partita e noi siamo tutti insieme a lui. Gli episodi ci hanno condannato più del dovuto, la partita l'abbiamo fatta. Non vogliamo dare alibi a nessuno e parlare del rigore o del contatto Koulibaly Ibrahimovic, dobbiamo pensare a crescere. Vogliamo tornare in Champions League. Ci sono tante squadre che ci hanno messo tempo per tornare competitive, noi vogliamo farlo subito".

Maradona si dava da fare anche in fase difensiva, in linea col mantra di Gattuso. "Rino da campione qual è stato ha ragione. Bisogna fare possesso e non possesso ed essere sempre i primi a dare esempio. Nella nostra squadra dei campioni così ci sono".

Un altro ricordo su Maradona. "In quel periodo già cominciavo a giocare e ricordo i palloni pesanti con l'acqua. Ricordo il gol che fece a Tacconi qui al San Paolo, quando sfidò la fisica. Riuscì a fare questa parabola incredibile. Tommaso Starace c'è molto legato, Diego se lo portò dietro ai Mondiali con l'Argentina e mi ha detto cose umanamente straordinarie. E' sempre stato altruista, ha sempre dato l'esempio e trasmetteva voglia di vincere, entusiasmo, felicità".

19.45 - FORMAZIONI UFFICIALI - Ufficializzate le formazioni di Napoli-Roma, posticipo della nona giornata di Campionato. I due tecnici confermano le scelte della vigilia. Gattuso schiera ancora Meret tra i pali, in difesa, spazio alla coppia Manolas-Koulibaly con Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra. A centrocampo, sarà Demme a sostituire lo squalificato Bakayoko giocando accanto a Fabian Ruiz. Sulla trequarti, avanzano le quotazioni di Zielinski, con capitan Insigne a destra e Lozano a sinistra. In avanti, infine, ci sarà Mertens con Petagna pronto a subentrare. Consueto 3-4-2-1 per la Roma di Fonseca, in difesa i tre sono Mancini, Cristante e Ibanez, con Jesus primo cambio in caso di necessità. Nessun dubbio a centrocampo, con il tandem Pellegrini-Veretout dal 1' e corsie esterne affidate a Karsdorp e Spinazzola. In avanti, Pedro-Mkhitaryan alle spalle del rientrante Dzeko.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Con una nota congiunta, SSCNapoli e Kappa hanno annunciato una nuova maglia per ricordare Diego nella sfida di questa sera contro la Roma: "Un anno fa, insieme a Kappa, abbiamo pensato di disegnare una speciale maglia gioco che ricordasse Diego Maradona, la sua amata Argentina e il fortissimo legame con la gente di Napoli. Insieme speravamo che Diego potesse vederla, magari indossarla ed emozionarsi con noi. La presentazione del nuovo kit era già stata concordata per la 9^ giornata di campionato, in occasione del match SSC Napoli-Roma".

Il Napoli dovrà fare a meno ancora di Osimhen, il giocatore chiave per poter utilizzare il 4-2-3-1 tutto in verticale che il tecnico comunque continua a proporre. Il nigeriano anche ieri s'è diviso tra campo e palestra, non forza ancora i contatti dopo la lussazione alla spalla, ed il Napoli si presenterà nuovamente con Mertens centravanti, ma stavolta con una novità. Alle spalle del belga ci sarà Piotr Zielinski, versione trequartista dopo i segnali positivi - soprattutto dal punto di vista fisico, essendo reduce dal Covid e da una lunga inattività - visti nella sfida con il Rijeka. Il polacco dovrebbe dare più equilibrio rispetto a Politano, impiegato in quel ruolo nella sfida col Milan, al punto che in alcune fasi della gara potrebbe abbassarsi da mezzala in un 4-3-3 qualora fosse necessario palleggiare per gestire o addormentare la partita. Per il resto si partirà col 4-2-3-1 e la formazione è fatta con Insigne a sinistra e Lozano a destra, Fabian in coppia con Demme ed in difesa Manolas e Koulibaly con sinistra Mario Rui ed a destra Di Lorenzo. L'unico dubbio riguarda i pali: Ospina è recuperato: in mattinata l'ultimo test per decidere tra il colombiano e Meret.

Amici di Tuttonapoli, buonasera dal San Paolo e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Roma! Troppo modesto il Rijeka per poter trarre indicazioni positive dopo il ko col Milan. Sarà la sfida con la Roma, imbattuta e che precede in classifica di tre lunghezze, ad indicare a Gattuso il livello della sua squadra