RILEGGI LIVE - Napoli-Spezia 1-0 (89' Raspadori): tre punti sofferti, vittoria allo scadere

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria di misura del Napoli che batte 1-0 lo Spezia grazie al gol praticamente al 90’ di Raspadori. Tre punti sofferti ma allo stesso tempo importantissimi per gli azzurri.

16.56 - FINISCE QUI!

95' - Il Napoli congela il possesso palla, nell'attesa del fischio finale.

92' - Animi tesi in panchina, dato che vengono espulsi sia Spalletti che il preparatore dei portieri dello Spezia Lorieri.

90' - Saranno 5 i minuti di recupero.

89' - GOOOOOOOL DEL NAPOLIIIII!!! Lozano riceve palla sulla destra e mette in mezzo. Gateano liscia la sfera, ma alle sua spalle c'è Raspadori che non sbaglia.

86' - LOZANO! Uscita errata di Dragowski da corner, Lozano non ne approfitta e manda la palla fuori.

85' - RASPADORI! Gaetano serve in area l'ex Sassuolo, che calcia con Dragowski che respinge prontamente.

83' - Reca fermo a terra per crampi, con gli animi che si scaldano sia in campo che in panchina. Spalletti viene infatti ammonito.

79' - Di Lorenzo da destra mette in mezzo per Lozano, anticipato di testa dall'onnipresente Kiwior.

78' - AMMONITO DRAGOWSKI: ha perso troppo tempo in occasione di un rinvio.

75' - Cambio nel Napoli: Gaetano rileva Elmas.

73' - DOPPIA OCCASIONE PER KIWIOR! il centrale prima sfrutta un'indecisione della difesa azzurra e beffa Meret, ma il pallone viene slavato sulla linea da Rrahmani. Poco dopo, calcia sul fondo non di molto.

71' - Elmas stende l'avversario e si becca il giallo.

70' - Doppia mossa di Gotti: fuori Ampadu, dentro Hristov. Entra anche Ellertson al posto di Bourabia.

67' - Altro cambio per il Napoli: esce Kvaratskhelia rimpiazzato da Simeone

66' - Nzola arriva nei pressi del lato corto destro dell'area e serve Holm, che calcia da fuori centrando Mario Rui.

63' - Sostituzione in casa Spezia: Kovalenko fa il suo ingresso in campo al posto di Bastoni.

61' - Bella palla di Mario Rui a cercare Elmas in area: il macedone stacca di testa, palla di poco alta.

60' - Gran tiro di Zielinski dal limite, Dragowski devia in corner.

60' - Siamo giunti all'ora di gioco, il punteggio ancora non si sblocca.

57' - Doppia sostituzione per il Napoli: fuori Politano e Anguissa e dentro Lozano e Zielinski

56' - Gyasi entra in area da sinistra e prova il tiro, ma un paio di deviazioni favoriscono la parata di Meret.

51' - RASPADORI! Di Lorenzo da destra serve in area l'ex Sassuolo, che da buona posizione manca l'impatto con la palla.

49' - Politano finge il passaggio a Di Lorenzo e si mette in proprio: sinistro a giro e pallone deviato in corner.

47' - ANGUISSA! Subito un tentativo da dentro l'area del centrocampista, con Dragowski che respinge con i piedi.

46' - Subito un cambio all'intervallo per il Napoli: fuori Ndombele e dentro Lobotka.

16.05 - INIZIA LA RIPRESA!

Termina 0-0 il primo tempo del Maradona tra Napoli e Spezia. Tante occasioni per gli azzurri nel corso della prima frazione, ma finora sta tenendo il muro dei liguri. Squadre negli spogliatoi.

15:47 - FINISCE IL PRIMO TEMPO

45' - Duro intervento di Gyasi ai danni di Anguissa: fallo e giallo.

45' - L'arbitro concede 2 minuti di recupero.

41' - GYASI! Conclusione da fuori area, bravo Meret che si distende sulla sua destra e manda la palla in angolo.

37' - Siamo alle fasi finali del primo tempo, con un monologo del Napoli che spinge molto ma che per ora non riesce a sbloccare il punteggio.

35' - KVARATSKHELIA! Raspadori detta il passaggio in profondità, si gira e appoggia in area ad Elmas che serve il georgiano. Dribbling e conclusione a giro deviata in angolo da Kiwior.

31' - Mario Rui serve in verticale sulla sinistra Kvaratskhelia, il cui cross viene deviato in calcio d'angolo.

29' - NZOLA! Errore in disimpegno del Napoli, con lo Spezia che riparte velocemente. Bourabia serve in area Nzola, che calcia e guadagna un angolo.

27' - Elmas serve Kvaratskhelia, che stavolta opta per il cross ma manda la palla direttamente sul fondo.

25' - Raspadori serve di prima sulla sinistra Elmas, che entra in area e prova la conclusione trovando una deviazione in angolo.

24' - Ancora in evidenza Kvaratskhelia, che mette in crisi Ampadu e poi calcia ma Dragowski non si fa sorprendere.

23' - ANGUISSA! Kvaratskhelia punta Ampadu e appoggia per il camerunense che arriva a rimorchio: destro debole, blocca Dragowski.

20' - Problema muscolare per Dragowski che spedisce in pallone in fallo laterale per consentire l'ingresso in campo dello staff sanitario.

17' - Anguissa di tacco serve Politano, chiuso in corner al momento del cross da Reca.

16' - KVARATSKHELIA! Diagonale del georgiano dall'interno dell'area di rigore: bella parata di Dragowski che si allunga e devia.

14' - Bella giocata di Politano che con una finta di corpo sguscia via a Reca che lo stende. Fallo e punizione per il Napoli.

10' - Punizione dalla destra di Bastoni che scodella in area per Nzola: l'attaccante prova a rimettere il pallone in mezzo e trova la deviazione in angolo di Di Lorenzo.

9' - Raspadori riceve palla al limite dell'area e prova il tiro, ma viene respinto da Bastoni.

7' - Doppio tunnel strepitoso di Kvaratskhelia sulla sinistra: il georgiano supera due avversari, entra in area e tenta la conclusione murata dallo Spezia.

3' - Kvaratskhelia va al traversone da sinistra, pallone allontanato dalla difesa ligure.

2' - Reca va subito a terra dopo uno scontro co un avversario, ma dopo le necessarie cure riesce a proseguire il match.

15:00 - PARTITI! INIZIA LA PARTITA

14.57 - Kvaratskhelia premiato a bordo campo come miglior giocatore del mese di agosto in Serie A.

14.56 - Squadre in campo

14.50 - Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match casalingo contro lo Spezia: "Dobbiamo pensare che ogni gara vale tre punti e che lo scorso anno abbiamo perso qui contro lo Spezia. per questo, dobbiamo stare ancora più attenti. Conoscevamo le qualità di Kvaratskhelia e speravamo in questo impatto. C'erano tante squadre su di lui e le richieste erano importanti, poi lo scoppio della guerra ha cambiato le cose: siamo intervenuti in inverno e lo abbiamo preso".

14.48 - Il tecnico dello Spezia Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match esterno contro il Napoli: "Più che un sistema di gioco è una questione di funzione date ai giocatori. Cerchiamo di utilizzare qualche accorgimento che ci può aiutare oggi contro il Napoli. Loro fanno il loro campionato e lo Spezia il suo. Vorrei vedere un miglioramento sul piano delle idee, sia in fase difensiva che offensiva. Per questo ci serve più personalità. Ampadu oggi comincia il suo campionato di Serie A: è un ragazzo che conosco bene, che ho già avuto e che per me è un ottimo giocatore".

14.41 - Il terzino del Napoli Mario Rui ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match casalingo contro lo Spezia: "Fisicamente la squadra sta bene. Sappiamo che sarà una partita difficile, negli ultimi anni lo Spezia ci ha creato sempre difficoltà. Se non vinciamo oggi, la partita di mercoledì ha meno importanza perché ci serve continuità. Ormai non ci sono partite semplici e oggi sarà una gara difficilissima".

14.40 - Il portiere dello Spezia Bartomej Dragowski ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match esterno contro il Napoli: "Dobbiamo fare la nostra partita. Il Napoli è una squadra fortissima e lo abbiamo visto in Champions, ma dobbiamo guardare noi stessi e cercare di fare risultato. Abbiamo lavorato su tutta la squadra, palleggia da dietro e ha tanti giocatori forti. Dobbiamo essere pronti. Mi sto trovando bene e spero di raggiungere presto i nostri obiettivi".

13.48 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Spezia, anticipo della 6ª giornata di Serie A. Spalletti deve rinunciare agli infortunati Demme ed Osimhen e in vista della sfida di Champions League contro Rangers opera alcuni cambi. In porta confermato Meret, in difesa Mario Rui si riprende la fascia sinistra, a destra ci sarà Di Lorenzo, mentre al centro Kim riposa e lascia il posto a Juan Jesus per far coppia con Rrahmani. A centrocampo un turno di riposo tocca a Lobotka, al suo posto Ndombele che compone la mediana con Anguissa ed Elmas, preferito a Zielinski. In attacco Politano a destra, Kvaratskhelia a sinistra ed al centro Raspadori vince il ballottaggio con il Simeone.

NAPOLI (4-3-3) : Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Anguissa, Ndombele, Elmas, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

SPEZIA (4-4-2) : Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. All.Gotti.

In attacco torna Lozano a destra, Kvaratskhelia dovrebbe essere riconfermato a sinistra dopo che Spalletti gli ha risparmiato l'ultima mezz'ora col Liverpool ed al centro c'è il vero ballottaggio. Senza Osimhen, che starà fermo per almeno un mese rientrando dopo la sosta, il tecnico del Napoli ha a disposizione Simeone e Raspadori ed in vantaggio sembra essere quest'ultimo, conservando così una carta più offensiva eventualmente per la ripresa.

Nonostante lo sforzo col Liverpool ed i Rangers alle porte, Spalletti dovrebbe limitare il turnover. Mario Rui torna a sinistra, a destra Di Lorenzo ed al centro chi non ha riposato è Kim che però resta favorito su Juan Jesus per far coppia con Rrahmani che si fermò col Lecce. Scelte non facili a centrocampo dove un turno di riposo dovrebbe toccare al sempre presente Anguissa e nella mediana con Lobotka e Zielinski potrebbe toccare a uno tra Ndombele ed Elmas.

Oggi in campo come col Liverpool. Questo il messaggio lanciato più volte in conferenza da Luciano Spalletti alla vigilia della gara contro lo Spezia, reduce da due vittorie di fila (decisamente episodiche) a Fuorigrotta. Un motivo in più per il Napoli per tenere alta la guardia ed evitare un altro scherzetto contro una formazione che ha iniziato bene la stagione, con la vittoria sull'Empoli ed i pareggi con Sassuolo e Bologna, ma che ha fatto enorme fatica in trasferte contro big come Inter e Juventus. "Non dobbiamo concentrarci sul nome dell'avversario ma vincere e fare 3 punti al di là del nome. Saper vincere una gara, seppur prestigiosa, significa aver fatto bene le cose per 100' perché ormai durano 100 minuti, ma per scrivere pagine importanti bisogna far bene le cose lungo il percorso". la preoccupazione di Spalletti è una sottovalutazione dell'impegno e non a caso ricorda anche il ko decisamente immeritato dell'anno scorso: "Dobbiamo sapere che quello che è successo l'anno scorso può ricapitare se non siamo perfetti. Tu hai in pugno la partita, ma basta un'occasione... e quindi non bisogna dargli neanche un'occasione".

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Spezia