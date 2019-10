RILEGGI LIVE - Napoli-Verona 2-0 (37', 67' Milik): azzurri non brillanti ma vincenti, decide il polacco!

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

19.53 - FINE PARTITA!

92' - RRAHMANI! Sugli sviluppi di palla inattiva il numero 13 dell'Hellas prende l'ascensore: la sua incornata termina alta sopra la traversa

90' - L'arbitro concede tre minuti di recupero.

89' - TUTINO! Cross basso per Di Carmine, che però è in fuorigioco. La bandierina non si alza, Tutino calcia da buona posizione spedendo fuori, di un soffio.

86' - Qualche problemino muscolare per Malcuit, che però stringe i denti e resta in campo.

83' - MERTENS! PALO DEL NAPOLI! Cross per Llorente, che incorna e spara addosso a Silvestri. Sulla ribattuta c'è Mertens, che spara il destro e spedisce sul palo.

81' - Cambio anche per il Napoli: esce Milik, rimpiazzato da Llorente.

81' - Sostituzione per l'Hellas Verona: fuori Amrabat, dentro Tutino.

79' - ZIELINSKI! Malcuit recupera palla e va in mezzo. Tocco per Mertens, che va da Zielinski. Il polacco calcia a giro e di qualche metro non trova la porta.

77' - Sostituzione per il Napoli: fuori Insigne, dentro Mertens.

76' - KUMBULLA! Sugli sviluppi del corner è il centrale dell'Hellas a colpire di testa: la sfera termina di poco fuori.

73' - Cross al centro per Salcedo, che non arriva a colpire e lamenta una spinta di Malcuit. Per Piccinini non c'è nulla.

70' - FARAONI! Veloso batte il piazzato e va al centro. La difesa ribatte su Faraoni, che dal limite calcia al volo e spedisce di un soffio a lato.

67' - GOOOOOOOLLLLL GOOOOOOLLLLLL NAAAAPOOOLI! ANCORA MIIILIIIIIK!! Insigne va alla battuta di un corner e mette il pallone teso sul primo palo: Milik anticipa tutti, ci mette il mancino e con la punta devia in fondo al sacco!

65' - Sostituzione per il Napoli: fuori Younes, dentro Zielinski.

63' - Palla in profondità per Milik, che viene incontro ma con ritardo: è in offside.

62' - Salcedo riceve sulla trequarti e calcia dalla lunga distanza, sbattendo sul muro azzurro.

60' - Sostituzione per l'Hellas Verona: fuori Stepinski, dentro Di Carmine.

59' - Di Lorenzo fa correre Insigne sulla fascia sinistra: il capitano azzurro costringe l'Hellas a rifugiarsi in fallo laterale.

57' - YOUNES! Progressione palla al piede, triangolo con Insigne, dribbling e tiro sul primo palo: il tedesco manda di un nulla a lato.

55' - Gunter stende Callejon e si becca il cartellino giallo. [ Annulla ammonizione VAR ]

54' - FABIAN! Percussione dello spagnolo, che arriva al limite, vince un rimpallo e calcia col destro: respinge Silvestri.

52' - Sostituzione per l'Hellas Verona: fuori Zaccagni, dentro Salcedo.

50' - Apertura per Faraoni, per Di Lorenzo che però chiude la diagonale e riconquista il possesso.

48' - INSIGNE! Azione insistita del Napoli, con Fabian che appoggia a Insigne. Il tiro del capitano viene deviato prima da un difensore e poi da Silvestri.

19.05 - RIPARTITI! Inizia la ripresa.

18:48 - FINE PRIMO TEMPO!

45' FABIAN! Milik scarica a Fabian sui venti metri: il mancino dello spagnolo si spegne sul fondo.

44' Bel tocco di Insigne per Younes: rigore in movimento per il tedesco, che però sbatte sul muro gialloblù.

43' Zingarata offensiva di Koulibaly, che va in percussione, ma si rintana sulla fascia dopo la spallata di Rrahmani. E' costretto a tornare all'indietro.

41'Veloso calcia il corner a rientrare, cercando il primo palo, ma stavolta spedisce direttamente sull'esterno della rete.

40' Veloso fa partire un cross tagliato, molto insidioso. Koulibaly di testa anticipa tutti e devia in angolo.

39'Faraoni sfida Di Lorenzo nell'uno contro uno, ma il terzino toscano gli fa lo sgambetto: punizione per l'Hellas.

38'Apertura per Callejon, che mette giù e appoggia a Fabian. L'ex Betis col mancino mette al centro, Milik squarcia la difesa e devia in rete!

37' - GOL GOL GOL! MILIK PORTA IN VANTAGGIO IL NAPOLI!

36' Apertura a sinistra per Insigne, che punta l'avversario ma non riesce a saltarlo: angolo per il Napoli.

35' Lancio lungo per Milik, che però viene chiuso, stretto nella morsa dei centrali scaligeri.

33' Il Napoli è un po' in confusione in questa fase e fa fatica a superare la metà campo.

32' FARAONI! Scarico su Amrabat, che va al traversone profondo per Faraoni: di testa l'ex Inter mette di poco alto sopra la traversa.

30' DI LORENZO! Tocco di Fabian per l'accorrente Di Lorenzo: il destro dell'ex Empoli si spegne sul fondo di poco.

28' Lancio per Callejon, che calcia con la palla a mezza altezza e spedisce alle stelle.

27' Apertura a destra per Malcuit, che va al cross per Milik, abbracciato da Faraoni in area: per l'arbitro è tutto regolare.

26' I ritmi sono bassi in questa fase di partita. Napoli fin qui non brillante come ci si aspettava.

24' Palla in profondità per Lazovic sulla fascia sinistra: l'ex Genoa è in offside.

23' Sul corner successivo impatta di testa Rramhani di testa non dà problemi a Meret.

22' Veloso batte un calcio d'angolo verso il primo palo, ma Meret ci mette il guantone e sbroglia la situazione.

21' Amrabat calcia da fuori, ma sbatte sul muro azzurro. Protesta il centrocampista dell'Hellas, ma per l'arbitro non c'è nessun tocco irregolare in area.

20' Zaccagni si inserisce, sterza ed esplode il destro: Meret è attento sul primo palo.

18' MERET MIRACOLOSO! Lazovic punta Manolas e lo salta con la sterzata. Sul suo tiro s'oppone Meret, così come sulla ribattuta di Pessina. La palla va ancora a Stepinski, che calcia e per la terza volta il portiere azzurro dice di no.

16' Callejon nel corso di una ripartenza apre per Fabian, anticipato. C'è però Younes, che punta l'avversario e mette al centro: Silvestri blocca in presa bassa.

15' Arriva anche il primo cartellino giallo in casa Verona: Lazovic s'avvinghia a Malcuit e viene ammonito.

14' Palla nello spazio per Fabian, che a memoria gira dall'altro lato col mancino: irraggiungibile il suggerimento per Malcuit.

13' DI LORENZO! Sugli sviluppi del corner è l'ex Empoli a colpire il pallone di testa: Silvestri è reattivo e dice di no.

12' Insigne, dopo il velo di Fabian, controlla e cerca Callejon sul secondo palo. Gunter di un soffio anticipa lo spagnolo.

10' I ritmi non sono altissimi, il Napoli non trova spazi. Ottima organizzazione, come al solito, nella difesa dell'Hellas Verona.

8' Younes imbuca per Milik, ma è bravo il difensore ad anticiparlo.

7' Malcuit guadagna il fondo campo sulla destra e mette un pallone insidioso: Silvestri in uscita bassa la perde, ma poi riesce a tenerla lì.

6' Di Lorenzo serve Younes, che converge verso il centro del campo e va da Callejon nello spazio: suggerimento impreciso, letto dalla retroguardia.

4' Koulibaly interviene in ritardo su Faraoni e si becca il primo giallo della partita.

3' Insigne combina con Younes, che cerca dentro Callejon. Copre la difesa ospite.

1' PARTITI! Inizia il match.

17.57 - Squadre in campo

17.50 - Lo speaker annuncia le formazioni

17.40 - Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, prima della partita con l'Hellas Verona è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Mi fa piacere ciò che sto facendo, sono contento, devo continuare a lavorare e crescere per fare meglio. La partita di oggi è difficile, bisogna affrontarla nel modo giusto. La mia è una bella storia, ma c'è ancora dal lavorare". Sul momento della squadra: "Capitano momento in cui non si riesce a giocare bene, ora abbiamo un ciclo di partite toste. Siamo pronti, dobbiamo fare ciò che ci chiede il mister e vincere a partire da oggi". Oggi giocherai da terzino sinistro. "La disponibilità è alla base di tutto, io cerco di dare il massimo in qualunque posto giochi, anche a sinistra".

17.22 - Adesso è stata resa nota anche la formazione ospite. In casa Hellas Verona, invece, non c'è l'azzurro Tutino, lasciato in panchina: a lui Juric preferisce Pessina e Zaccagni alle spalle di Stepinski. Per il resto Faraoni a destra e tutto confermato.

17.05 - Il Napoli è arrivato al San Paolo e adesso è negli spogliatoi, pronto a scendere in campo per il riscaldamento.

16.58 - FORMAZIONE UFFICIALE:

Sono state rese note le formazioni ufficiali di entrambe le squadre. In casa Napoli Carlo Ancelotti regala qualche sorpresa, sia in difesa che in attacco. Di Lorenzo gioca sulla fascia sinistra, con Malcuit a destra, sia Ghoulam che Mario Rui in panchina. A centrocampo Fabian vince il ballottaggio con Zielinski. Insigne c'è, dovrebbe giocare largo a sinistra. Attacco inedito: Younes-Milik, con Mertens in panchina.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Fabian, Insigne; Milik, Younes. A disp. Ospina, Karnezis, Luperto, Tonelli, Ghoulam, Mario Rui, Elmas, Zielinski, Gaetano, Mertens, Llorente

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Stepinski. A disp. Berardi, Vitale, Henderson, Di Carmine, Verre, Bocchetti, Danzi, Dawidowicz, Salcedo, Empereur, Tutino, Adjapong. All. Juric

Il Napoli ha vinto tutte le ultime 10 gare interne di Serie A contro il Verona: solo contro il Como (11) ha registrato una striscia di successi in casa più lunga nella nella massima serie. L'ultimo pareggio tra Napoli e Verona in Serie A risale all'aprile 1988: da allora 15 successi partenopei e tre veneti. Attenzione al tiro da fuori del Verona: la squadra di Juric ha segnato il 33% delle proprie reti da fuori area in questo campionato.

Scelte fatte per Juric che nel suo 3-4-2-1 proporrà il terzetto composto da Rrahmani, Kumbulla e Gunter; a centrocampo Amrabat e Veloso al centro con Faraoni a destra e Lazovic a sinistra. Su una linea leggermente più alta Zaccagni (in ballottaggio con Pessina) e Verre, pronti a sostenere l'azione offensiva alle spalle dell'unica punta Stepinski

Ancelotti deve fare a meno di Lozano, Hysaj e Maksimovic, ma dovrebbe proporre gran parte dell'ipotetico undici base: il dubbio riguarda la mediana con uno tra Zielinski e Fabian in coppia con Allan, considerando la presenza di Insigne a sinistra e Callejon a destra. In attacco Milik è favorito su Llorente per affiancare Younes che finalmente dovrebbe avere una chance dal titolare (con Mertens inizialmente fuori in ottica Salisburgo) mentre Malcuit si gioca un posto con Di Lorenzo a destra nella linea difensiva titolare.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Verona! Dopo giorni di grandi polemiche, il Napoli riceve il Verona alla ripresa della preparazione in un match delicatissimo. Appuntamento da non fallire, per evitare di far precipitare la situazione in campionato, ed all'inizio di un tour de force che sarà cruciale anche per la Champions. Guai a sottovalutare la gara perché il Verona di Juric è estremamente organizzato, ricordando l'Atalanta del suo maestro Gasperini, e può essere considerata la sorpresa del campionato: con 5 reti subite è la seconda difesa del campionato (solo l'Inter ha fatto meglio) ed ha perso solo due gare, entrambe immeritatamente contro il Milan con un uomo in meno e la Juventus, colpendo anche una traversa al 90' a Torino.