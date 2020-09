RILEGGI LIVE - Parma-Napoli 0-2 (Mertens 63', Insigne 77'). Decisivo l'esordio nella ripresa di Osimhen

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

Primi tre punti per il Napoli in campionato. Dopo un primo tempo senza emozioni, Gattuso nella ripresa cambia modulo con l'ingresso in campo di Osimhen: 4-2-3-1. Il nuovo attaccante del Napoli subito decisivo, ma il recordman di reti in maglia azzurra a sbloccare la partita. Rete di Dries Mertens al 63', su rinvio errato di Iacoponi Dries la piazza bene. Raddoppio di Lorenzo Insigne al 77', tap-inn sulla respinta centrale di Sepe dopo un diagonale secco di Lozano.

14:25 TERMINA QUI!

96' - Cornelius scarica su Dezi, che calcia col sinistro: palla deviata in angolo.

Concessi 6 minuti di recupero.

90' - OSPINA! Ottima parata su Cornelius, ma l'azione era irregolare, fuorigioco.

88' - Doppio cambio per il Napoli. Fuori Zielinski e Mertens. Dento Lobotka e Petagna.

88' - POLITANO! Bella giocata dell'ex Inter, che parte da destra, converge al centro e calcia a giro: gran parata di Sepe che dice di no.

87' - Bravo e sicuro Ospina ancora in uscita alta.

84' - MERTENS! Ancora ottimo spunto di Osimhen sulla destra, cross in area, la palla arriva a Mertens, destro a giro troppo centrale, blocca Sepe.

83' - Doppio cambio nel Napoli. Fuori Fabian Ruiz e Lozano, dentro Elmas e Politano.

81'- Colpo di testa centrale di Cornelius, Ospina blocca senza problemi.

80' - OSIMHEN! Ci prova l'attaccante del Napoli, scatto sulla destra e diagonale, il tiro finisce largo.

77' - GOOOOLLLL INSIGNE! 350 partite in maglia azzuurra e prima rete in questo campionato per il capitano. Tap-inn sulla respinta centrale di Sepe dopo un diagonale secco di Lozano.

76' - Mertens si rialza dopo le cure dei sanitari azzurri.

75' - GIALLO PER KUCKKA. Calcione su Mertens dopo un'ottimo rientro con chiusura di Dries.

73' - GIALLO PER PEZZELLA! Brutto fallo ancora su Lozano.

14:00 Cooling break, le squadre si rifocillano.

71' - OSIMHEN SCATENATO! Cross di Zielinski, Osimhen spizza e sul secondo palo Lozano manca di un soffio l'appuntamento col tap-in.

70' - DI LORENZO! Ottima azione ancora del Napoli, scambiano benissino Mertens e Osimhen, Di Lorenzo si inserisce colpisce bene ma Sepe salva.

69' - Doppia sostituzione per il Parma: fuori Inglese, Brugman, dentro Karamoh e Dezi.

68' - PALO DI INSIGNE! Bellssima azione, triangolo con Osimhen, tacco del nigeriano per il capitano che prova a metterla nellìangolino ma colpisce il legno.

66' - Hysaj lancia per Osimhen, che sgasa sulla sinistra e prende il tempo a Iacoponi. Scarico del numero 9 per Fabian, la cui conclusione finisce fuori.

63' - GOOOOOOLLLL MERTENS! Sbaglia il rinvio Iacoponi, il belga ne approfitta e piazza alla sinistra di Sepe.

61' - Primo cambio. Dentro Osimhen, fuori Demme.

60' - Tiro di Fabian Ruiz, mezzo esterno sinistro troppo largo.

59' - GIALLO PER BRUNO ALVES. Ancata su Lozano, il messicano vola a terra.

57' - Bella palla filtrante di Insigne in area ma Zielinski si impappina col pallone.

55' - Botta da fuori area di Kucka, il tiro termina alto con Ospina che controlla la traiettoria.

52' - S'intensifica il riscaldamento di Osimhen, il nigeriano pronto ad entrare in campo.

51' - Contropiede del Napoli, Zielinski lancia troppo lungo per Lozano.

48' - Fallo di Lozano su Kucka sull'out sinistro. Ospina smanaccia la punizione scontrandosi con Kucka, il portiere resta a terra.

46' - Nessun cambio effettuato.

13:32 RIPARTITI!

Zero emozioni per il primi 45 minuti, possesso palla sterile del Napoli.

45' - FINE PRIMO TEMPO!

42' - Posseso palla oltre il 60% per il Napoli, ma gli azzurri non trovano varchi.

40' - Tiro alto di Fabian Ruiz dopo un uno due Mertens-Insigne.

38' - Colpo di testa di Mertens su cross di Fabian Ruiz. La palla si impenna e Sepe travolge l'attaccante azzurro che prende un colpo alla schiena.

35' - GIALLO PER DARMIAN! Intervento scomposto su Zielinski.

34' - GIALLO PER DEMME! Entrata da dietro su Kucka.

31' - Il Napoli protesta per un tocco di mano in area Parma. Braccio attaccato al corpo di Bruno Alves, non è rigore.

28' - Ottima uscita alta di Ospina. Carica di Cornelius sul colombiano.

26' - Taglio di Lozano alle spalle di Iacoponi. Troppo lungo il lancio di Mertens.

24' - Prima conclusione nello specchio della porta del Parma. Tiro di Inglese rimpallato, facile per Ospina.

22'- Ritmi lenti, partita blocata.

18' - Iacoponi a terra dopo uno scontro di testa con Mertens.

16' - Cinque tra Gattuso e Liverani. I due allenatori si chiariscono dopo una rimessa laterale.

13' - Il Napoli fa la partita, Parma tutto dietro a difendere.

10' - Prima azione pericolosa del Napoli, velo di Mertens in area ma non c'é nessun compagno pronto.

9' - In questo inizio cercato molto Lozano sulla destra, molto vivace il messicano.

7' - Ottima chiusura in scivolata di Manolas su Pezzella, rimessa dal fondo per il Napoli.

3' - Contatto Pezzella-Lozano in area Parma, Mariani fa proseguire.

2' - Entrata in ritardo di Pezzella su Lozano, l'arbitro Mariani grazia dal giallo il difensore del Parma.

12.30 PARTITI!

12.27 - Squadre in campo

12.20 - Mario Rui, terzino del Napoli, a pochi minuti dalla sfida contro il Parma è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Quest'anno la preparazione è stata un po' diversa, per noi e per tutte le altre squadre. Abbiamo lavorato tanto e più veloce del solito, i carichi sono aumentati in un numero ridotto di giorni, ma la squadra è pronta sia dal punto di vista fisico che mentale".

12.10 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima del debutto in campionato contro il Parma è intervenuto al microfono di Dazn: "Milik? Abbiamo una trattativa con la Roma che non è ancora andata a buon fine, vedremo nei prossimi giorni".

Prenderete un centrocampista alla Veretout? "In questo momento siamo molto attenti a ciò che ci accade intorno. E' un momento delicato, girano pochi soldi all'interno del calciomercato. Potremo intervenire solo se avremo delle occassioni giuste".

12.00 - Simone Iacoponi, calciatore del Parma, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Napoli, gara valida per la prima giornata di Serie A: "Non vedevamo l'ora, allenarci senza partite ufficiali non è bello. L'obiettivo rimane la salvezza e dobbiamo fare un percorso nuovo, abbiamo cambiato allenatore e società, ma siamo pronti a ripartire".

Si riparte da 1000 tifosi. "Penso sia una notizia positiva, giocare coi tifosi è importante. Speriamo si torni il prima possibile alla normalità".

11.19 - Il Napoli scende in campo tra poco più di un'ora a Parma e sono da poco state diramate le formazioni ufficiali della sfida. Rino Gattuso riparte dal 4-3-3, lasciando in panchina Osimhen. In attacco c'è Mertens a fare da centravanti, ma la novità rappresenta la presenza di Lozano sulla sinistra. In difesa sorpresa a sinistra: out Mario Rui, al quale viene preferito Hysaj. Ecco le formazioni ufficiali.

PARMA (4-3-1-2) Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Hernani; Kucka; Cornelius, Inglese

NAPOLI (4-3-3) Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne. A disposizione: Meret, Contini, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Osimhen, Petagna, Politano. Allenatore: Gattuso

10.00 - La sorpresa di formazione contro il Parma dovrebbe essere Hirving Lozano. Stando a quanto raccontato da Raffaele Auriemma su Tuttosport, infatti, l'attaccante messicano è uno dei più in forma tra gli azzurri e nell'ultima settimana di lavoro a Castel Volturno si è letteralmente scatenato, riuscendo a sopravanzare Matteo Politano per una maglia da titolare.

LE ULTIME DA PARMA - Liverani senza lo squalificato Kurtic e con ogni probabilità dell'acciaccato Gervinho oltre agli infortunati Scozzarella, Gagliolo e Gazzola. Nel 4-3-1-2 dunque potrebbe esserci Kucka in supporto alla coppia 'pesante' Inglese e Cornelius, anche se quest'ultimo in ballottaggio con Karamoh. A centrocampo Hernani, Brugman e l'ex Grassi mentre davanti all'altro ex Sepe linea a quattro con Darmian, Iacoponi, Alves e Pezzela.

LE ULTIME DA NAPOLI - I ballottaggi sono due. Il solito tra i pali, con Meret stavolta davanti ad Ospina e l'altro a cui dovremo abituarci quest'anno tra Osimhen e Mertens, col belga che sembra un filo dietro e che potrebbe essere in ballottaggio anche con Politano per l'out destro. Sulla scelta potrebbe incidere più la condizione dei singoli, che difficilmente hanno 90' nelle gambe al primo vero test, rispetto a considerazioni tattiche sull'avversario Per il resto pochi dubbi sul centrocampo, con il solito trio Fabian, Demme, Zielinski ed in difesa con Koulibaly in coppia con Manolas, e Di Lorenzo e Mario Rui ai lati.

Dall'altro lato ci sarà un Parma che ha perso la stellina Kulusevski, trascinatore della scorsa stagione, ed è sostanzialmente fermo sul mercato, per colpa anche dei costosi obblighi di riscatto versati proprio al Napoli (Sepe, Grassi e Inglese). Non ci sono volti nuovi, se non quello di Fabio Liverani in panchina, che per sua stessa ammissione da subito vuole portare un calcio più aperto e di dominio del match, rispetto a quello speculativo di D'Aversa che in ripartenza ha comunque ottenuto risultati sorprendenti prima di salutare.

Tanta la curiosità per l'esordio degli azzurri, fermi all'ultimo test col Pescara visto che l'unico match contro una formazione di prima divisione (con lo Sporting, a Lisbona) è saltato per la positività di alcuni portoghesi e diventato un allenamento allo stadio Alvalade. Il Napoli tuttavia parte da un 11 consolidato, con due ballottaggi ed uno di questi riguarda Osimhen, il colpo dell'estate, e per il resto è la squadra che fino a quando ha avuto motivazioni è andata a grande ritmo nel girone di ritorno della scorsa stagione, chiudendo con 38 punti nonostante diversi passaggi a vuoto nel finale con la testa al Barcellona.

Amici di Tuttonapoli.net, buongiorno e benvenuti nella diretta testuale di Parma-Napoli, esordio stagionale degli azzurri . L'attesa è finita, si parte. Il Napoli inizia la propria stagione contro il Parma, che rappresenta due sconfitte da riscattare per Gattuso e non solo: la sua prima sulla panchina azzurra, con il ko beffardo allo scadere su una ripartenza dopo uno scivolone di Zielinski, e il ko alla penultima giornata proprio al Tardini, con un rigore dubbio ed una simulazione di Kulusevski che grida ancora vendetta.