RILEGGI LIVE - Playout Primavera, Genoa-Napoli 2-2 (19' Pesce, 22' Besaggio, 84' Buksa, 89' Saco): pari allo scadere, sorridono gli azzurrini!

Finisce 2-2 l'andata del playout tra Genoa e Napoli, a dir poco scoppiettante: al ritorno agli azzurri basterà non perdere in casa.

16:24 - FINE PARTITA! Finisce 2-2 l'andata del playout tra Genoa e Napoli, a dir poco scoppiettante: al ritorno agli azzurri basterà non perdere in casa (o non pareggiare dal 3-3 in su) per conquistare la permanenza in Primavera 1!

95' - Sugli sviluppi del corner la sfera arriva fuori area a Giannini: tiraccio di sinistro, palla fuori.

94' - D'Agostino combina con Marranzino. Sul traversone la difesa del Genoa devia in angolo.

92' - Lancio lungo per Mercurio, che però commette fallo in attacco. Sfuma l'azione.

90' - L'arbitro concede cinque minuti di recupero.

89' - GOOOOOLLLLLL! IL NAPOLI PAREGGIA CON SACO! D'Agostino prende il fondo sulla corsia di destra e pennella un cross per la testa di Saco: incornata vincente del classe 2002, che batte Corci sul palo lontano!

86' - Tre cambi per il Napoli: fuori Spavone, Pesce e Iaccarino; dentro Gioielli, Marchisano e Mercurio.

84' - GOL DEL GENOA! BUSKA DAL DISCHETTO! Palla da un lato, portiere dall'altro: Buksa spiazza Idasiak e completa il ribaltone del Grifone, adesso avanti 2-1!

83' - CALCIO DI RIGORE PER IL GENOA! Dellepiane punta Giannini, che lo stende in area di rigore: penalty per il Grifone.

82' - Problema alla caviglia per Costanza: si ferma il gioco, ma non pare nulla di grave per il capitano del Napoli.

80' - Sostituzione per il Napoli: fuori D'Agostino, dentro Marranzino.

78' - Bamba prova ad andare via a gran velocità sulla sinistra, ma viene chiuso bene dalla difesa del Napoli.

76' - Sostituzione per il Napoli: fuori Acampa, dentro Giannini.

72' - In questo secondo tempo è il Napoli a fare la partita e il Genoa prova a ripartire.

69' - Sostituzioni per il Genoa: escono Besaggio, Calvani e Ambrosini; dentro Cenci, Marcandalli ed Accornero.

67' - Acampa trattiene Dellepiane e si becca il primo cartellino giallo della partita.

63' - Vergara riceve sulla sinistra e va al traversone per Pesce, che attacca bene il palo ma viene anticipato di un soffio a due passi dal portiere.

60' - Sugli sviluppi di un piazzato la sfera sbatte sulla schiena di Ambrosini e termina tra le braccia di Idasiak.

58' - Sostituzione per il Genoa: Bamba prende il posto di Sahli.

54' - Bravo Buska a stoppare e girare in area: la deviazione di un difensore mette la palla a lato.

51' - D'AGOSTINO! Bella giocata del centrocampista azzurro, che si mette in proprio, arriva al limite e incrocia la conclusione: la sfera sibila di un soffio larga.

48' - Tentativo di Macca col destro: palla fuori misura.

15:34 - RIPARTITI! Inizia la ripresa!

15:20 - FINE PRIMO TEMPO! Dopo 45 minuti il Napoli è in parità col Genoa, dopo essere passato in vantaggio e rimontato nel giro di tre minuti. Sarà un secondo tempo tutto da vivere!

45' - L'arbitro concede un minuto di recupero.

43' - Nessun pericolo per la difesa dal calcio piazzato.

42' - Bella iniziativa di Saco, che va in progressione centrale e viene steso: calcio di punizione interessante.

40' - Traversone di Ambrosini: ci prova Calvani di testa, poi secondo tentativo da fuori di Macca. Palla a lato.

37' - BUKSA! Pallone centrale per il numero 44 del Genoa: stop e tiro in girata dai quindici metri, blocca in due tempi Idasiak.

35' - Besaggio uomo-ovunque del Genoa. Prima manca l'impatto col pallone nell'area avversaria, poi recupera sul contropiede.

32' - Troppo lento il giropalla del Napoli in questa fase. I ritmi sono calati.

28' - Napoli che resta in zona d'attacco e tiene in ansia la difesa di casa anche sulle palle inattive

25' - Ricordiamo che vige ancora la regola del gol in trasferta e quindi 1-1 che comunque favorisce il Napoli in questo momento

22' - PARI DEL GENOA! Immediata risposta con Besaggio che gira di prima un cross e batte Idasiak che non può nulla: 1-1!

19' - PESCE! GOL DEL NAPOLI! Vantaggio meritato degli azzurri con Vergara che pennella al centro per l'inserimento del centravanti che trova l'1-0 alla terza palla gol degli azzurrini

16' - Buono spunto di Pesce, il Genoa chiude all'ultimo in angolo

14' - Risponde il Genoa con Boci, ma il tiro è debole e facile per Idasiak

12' - Spavone! Seconda grandissima occasione del Napoli: palla al centro per il centrocampista che da due passi mette in porta ma il portiere Corci devia col piede!

10' - Altro tentativo del Genoa: girata di Buksa che però è imprecisa

8' - Pesce! Napoli vicino al gol: rimessa lunga, pallone per il centravanti che si gira bene e scarica il dentro che è respinto!

6' - Il Napoli prova ad alzare il baricentro col palleggio, si sente però la mancanza davanti di Ambrosino e Cioffi

3' - Pressing a vuoto del Napoli, spazio per il Genoa che arriva sul fondo ma il pallone balla sulla linea e non trova una deviazione vincente

2' - Subito angolo per il Genoa, ma c'è fallo in attacco su Idasiak

14.34 - INIZIATA!

14.32 - Squadre in campo

14.25 - FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA: Corci; Dellepiane, Boci, Besaggio, Bolcano, Calvani, Macca, Ambrosini, Sadiku, Sahli, Buksa. All. Chiappino

NAPOLI: Idasiak; Barba, Costanzo, Hysaj; D'Agostino, Saco, Spavone, Iaccarino, Acampa; Vergara; Pesce. All. Frustalupi

Il Napoli affronterà il Genoa quest'oggi per il match d'andata dei play out del campionato di Primavera 1 TIMVISION. Il match si disputa al centro sportivo Pagato 9 di Genova alle ore 14.30

I convocati di Frustalupi: Acampa, Barba, Boffelli, Costanzo, D’Agostino, Di Dona, Giannini, Gioielli, Hysaj, Iaccarino, Idasiak, Marchisano, Marranzino, Mercurio, Nosegbe, Pesce, Pontillo, Saco, Spavone, Vergara.