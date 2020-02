RILEGGI LIVE - Primavera, Napoli-Empoli 1-3: ennesimo ko per gli azzurrini

da Frattamaggiore, Fabio Tarantino

95'- Finisce qui: il Napoli perde 3-1 con l'Empoli. Fino all'80esimo azzurrini in vantaggio, poi il crollo: tre gol subiti in pochi minuti e terzo ko in quattro gare per Angelini. Il Napoli, con questa sconfitta, resta ultimo col Chievo a 12 punti, a 3 lunghezze di distanza dai playout (il Pescara è 14esimo a 15 punti) e 10 dalla salvezza diretta.

94' - Non si accontenta l'Empoli che arriva al tiro anche con Lombardi, stavolta Idasiak blocca. La partita è ormai finita, si attende solo il triplice fischio.

93' LIPARI! TERZO GOL DELL'EMPOLI! Il neo entrato supera Ceparano e col destro, da posizione defilata in area, supera Idasiak. Notte fonda a Frattamaggiore: ora il risultato è di 3-1 per l'Empoli.

92' - Rimonta clamorosa dell'Empoli, che segna due gol in dieci minuti e ora comanda la partita. Nella ripresa, il Napoli aveva smesso di giocare: è stato questo l'errore principale. Ora sarà dura senza punte in campo. Ma c'è ancora tempo.

90' - Assegnati cinque minuti di recupero.

89' - LIPARI! GOL DELL'EMPOLI! Errore di Zanoli che rinvia male, palla che arriva a Lombardi che da destra serve Lipari, il neo entrato si gira e fa gol con un preciso tiro sul primo palo.

87' - Cambio nell'Empoli: fuori Merola, autore del pari, al suo posto Lipari.

86' - Primo giallo anche per l'Empoli: ammonito Simic.

84' - Prova a reagire il Napoli anche se dovrà trovare delle alternative di gioco dato che sono usciti i due attaccanti, Sgarbi e Cioffi, e la prima punta è Vrakas con Zanon alle sue spalle.

82' - Tutto da rifare per il Napoli che nella ripresa ha avuto difficoltà a costruire azioni subendo il forcing dell'Empoli che ha portato al pareggio.

80' - MEROLA! PAREGGIA L'EMPOLI! Segna l'ex Inter che riceve una sponda di testa di Ekong, elude il fuorigioco, si presenta a tu per tu con Idasiak e lo batte con un tiro potente sotto la traversa.

79' - Errore di Zedadka che in campo aperto si allunga palla e la perde. Si sarebbe ritrovato a tu per tu col portiere. Contropiede non sfruttato dal Napoli.

78' - Intervento decisivo in scivolata di Zanoli che anticipa un avversario e concede solo corner. Minuti di sofferenza per il Napoli.

76' - Cambio nel Napoli: fuori Sgarbi, al suo posto Vrakas. Sarà il greco a fare l'unico riferimento offensivo.

74' - Primo giallo del match, ammonito Sgarbi che perde tempo nel battere un corner.

72' - Potenziale contropiede per il Napoli, Sgarbi va a sinistra per Zanon ma la palla è troppo lunga e il neo entrato non riesce a controllarla.

70' - Con l'uscita di Cioffi va proprio Zanon alle spalle dell'unica punta Sgarbi.

69' - Doppio cambio nell'Empoli: fuori Bertolini per Lombardi e Cannavo per Ekong. Nel Napoli dentro Zanon che prende il posto di Cioffi.

67' - Va Asllani sul pallone, la sua punizione sbatte sulla barriera, sulla respinta il suo mancino è facile preda di Idasiak.

66' - Punizione al limite dell'area per l'Empoli, che continua ad attaccare, alla ricerca del pari. Soffre il Napoli.

65' - Sprint di Cioffi sulla sinistra, ma la palla esce, l'arbitro ferma il gioco, proteste dalla panchina del Napoli.

63' - Donati, terzino dell'Empoli, serve Bertolini in area: il numero 9 si gira e calcia col mancino. Palla a lato.

61' - Con l'ingresso in campo di Tsoungui il Napoli passa al 3-5-2 con Zedadka mezzala e il neo entrato esterno a sinistra.

60' - Primo cambio per le due squadre: entra Tsoungui ed esce Labriola. Nell'Empoli esce Zelenkovs ed entra Simic.

58' - Il Napoli deve trovare le giuste contromisure a questo avvio sprint dell'Empoli: già tanti i calciatori che si stanno riscaldando.

56' - Bel tiro di Bertolini in area col mancino, ottima la risposta di Idasiak che smanaccia. Ma l'Empoli continua a dominare: lo sta facendo dal primo secondo della ripresa.

55' - Errore tra Zanoli e Idasiak, il difensore serve il suo portiere che intanto era uscito e per fortuna riesce a spazzare via la palla. Avvio difficile per il Napoli che fatica a rialzarsi e soffre il pressing degli avversari.

53' - SIDIBE! Dalla punizione cross perfetto sul secondo palo per la testa del numero 7 che colpisce di testa a un metro dalla porta ma, per fortuna del Napoli, manda a lato.

52' - Punizione dal limite dell'area per l'Empoli: palla posizionata nei pressi del vertice destro dell'area di rigore.

50' - Pericoloso l'Empoli con Idasiak che prima commette un errore ma poi recupera smanacciando una palla vagante che aveva precedentemente perso.

49' - Quattro corner consecutivi per l'Empoli che ha subito schiacciato il Napoli nella propria area di rigore.

15.56 - Si riparte: nessun cambio, in campo gli stessi 22 del primo tempo.

15.47 - Fine primo tempo: Napoli in vantaggio grazie al gol su rigore di Labriola.

46' - OCCASIONE EMPOLI! Cannavo ci prova da lontano con Idasiak fuori dai pali, salva tutto sulla linea D'Onofrio.

45' - Un minuto di recupero.

44' - Sidibe riceve in area, ottima chance per l'Empoli, ma il suo tiro termina alto. Si salva il Napoli.

42' - Bella punizione dal limite da parte di Zelenkovs, palla alta non di molto. Rimessa dal fondo per Idasiak.

40' - Gran palla di Zanoli per Vrikkis, fuorigioco millimetrico segnalato dal guardalinee: l'esterno si sarebbe ritrovato a tu per tu col portiere.

39' - Lo stesso Pratelli rischia palla al piede ed è costretto a regalare rimessa laterale al Napoli.

38' - CHE MIRACOLO DI PRATELLI! Corner di Labriola, testa di Costanzo, la palla è indirizzata all'incrocio ma Pratelli compie un miracolo clamoroso da pochi metri.

35' - Brutto fallo di Sidibe, il secondo in pochi minuti, ma l'arbitro ancora una volta lo grazia richiamandolo solo verbalmente.

34' - Ennesimo fuorigioco fischiato a Sgarbi che deve stare più attento: il suo lavoro è fondamentale per far salire i compagni. Gliel'ha ricordato dalla panchina anche Angelini: "Non stare in fuorigioco, sei sempre in porta" le sue parole dalla panchina.

31' - Merola di testa, palla a lato. Ottimo momento per l'Empoli, il Napoli sta rifiatando ma ha concesso metri agli ospiti.

30' - Mezz'ora sul cronometro: nessun cartellino, nessun corner, un gol su rigore, tanto equilibrio. Il Napoli regge e difende con ordine il gol di Labriola.

29' - Lancio lungo per Zedadka che scatta oltre il proprio marcatore. Fuorigioco per l'esterno, riparte l'Empoli.

28' - Pur senza rendersi particolarmente pericoloso, l'Empoli da qualche minuto ha alzato il baricentro ed è spesso in possesso del pallone.

25' - Ci prova l'Empoli: Asllani conclude dal limite al volo col destro, para senza problemi Idaisak.

22' - Bel cross di Vrikkis sulla destra, palla per la testa di Zedadka che viene anticipato. In precedenza bravo Sgarbi a rubare palla al diretto avversario facendo ripartire il Napoli.

21' - Tentativo di dribbling di Merola, ma è bravo D'Onofrio a chiuderlo con l'aiuto dei compagni. Ripartono gli azzurrini.

20' - Brutto fallo di Sidibe a centrocampo su Vrikkis, l'arbitro interviene senza cartellini. Punizione per il Napoli.

18' - DONATI! Tiro improvviso del terzino dell'Empoli, la palla esce non di molto. Pericolosi i toscani. Intanto problemi fisici per Bertolini dopo un contatto in area giudicato regolare dall'arbitro. Gioco fermo per i soccorsi all'attaccante.

16' - Cioffi recupera un bel pallone a centrocampo, parte il contropiede con una situazione di due contro due, ma Sgarbi si allunga la sfera a sinistra e il rimpallo lo sfavorisce.

15' - Sgarbi conquista il fondo a sinistra, cross corto, interviene la difesa dell'Empoli che riparte.

13' - Fallo in attacco di Sgarbi e l'arbitro fischia punizione a centrocampo per l'Empoli, che dopo il gol subito ha conquistato due volte il fondo con facilità ma con cross innocui per Idasiak.

12' - L'avvio di gara del Napoli era stato incoraggiante e il gol non è stato casuale. Ora servivà massima attenzione per proteggere il prezioso vantaggio.

10' - LABRIOLA!!! GOL DEL NAPOLI! Bel destro, portiere spiazzato, palla in rete. Gli azzurrini passano con merito in vantaggio.

9' - RIGORE PER IL NAPOLI! Labriola invita al tiro Zedadka, l'esterno dribbla Viti in area e viene atterrato. Non ha dubbi l'arbitro: penalty per gli azzurrini.

9' - SGARBI! Cioffi va via sulla sinistra, cross dal fondo per Sgarbi che anticipa tutti ma spedisce a lato. Altra bella azione del Napoli.

8' - CANNAVO! Pericoloso l'Empoli: cross di Donati da destra, tiro schiacciato del numero 11 che termina alto. Ma era solissimo, l'attaccante, al centro dell'area.

7' - Doppio tentativo per Sgarbi: prima un tiro in area murato, poi un cross che il portiere para in due tempi.

5' - Bel recupero palla del Napoli con Vrikkis che cerca in profondità Sgarbi, pallone troppo lungo. Ma l'atteggiamento di questi primi minuti, da parte della squadra di Angelini, è positivo.

4' - Lancio lungo dalla difesa per Sgarbi che supera il portiere e può calciare a porta vuota ma è tutto fermo per offside dell'attaccante del Napoli.

2' - Prima conclusione in porta tentata da Zedadka che rientra col destro e calcia dalla distanza. Pallone a lato.

1' - Azzurrini schierati col 3-4-1-2 con Zanoli centrale di difesa, in attacco la coppia Sgarbi-Cioffi con Labriola dietro le punte.

14.59 - Partiti! Comincia la gara, primo pallone affidato ai padroni di casa in maglia verde, come la prima squadra.

14.30 - Squadre in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI (3-4-1-2): Idasiak; Costanzo, Zanoli, D'Onofrio; Vrikkis, Ceparano, Sami, Zedadka; Labriola; Sgarbi, Cioffi. A disp.: Daniele, Potenza, Tsoungui, Zanon, D'Amato, Cavallo, Marrazzo, Vianni, Bozhanaj, Vrakas, Virgilio. All.: Angelini.

EMPOLI (4-3-3): Pratelli; Donati, Fradella, Viti, Adamoli; Sidibe, Asllani, Zelenkovs; Bertolini; Merola, Cannavo. A disp.: Hvlic, Pezzola, Chinnici, Riccioni, Martini, Simic, Sakho, Lombardi, Lipari, Ekong. All.: Buscè.

Amici di Tuttonapoli, il Napoli Primavera affronta l'Empoli allo Stadio Ianniello di Frattamaggiore per la 19esima giornata di campionato. Il match avrà inizio alle ore 15. Dal sito ufficiale della SSC si rendono noti i convocati di Angelini: Bozhanaj, Cavallo, Ceparano, Cioffi, Costanzo, D’Amato, D’Onofrio, Daniele, Idasiak, Labriola, Mamas, Marrazzo, Potenza, Sami, Sgarbi, Tsoungui, Vianni, Virgilio, Vrakas, Vrikkis, Zanoli, Zanon, Zedadka.