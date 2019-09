RILEGGI LIVE - Primavera, Napoli-Inter 0-1 (19' Fonseca): secondo ko di fila, mercoledì il Genk

da Frattamaggiore, Fabio Tarantino

94' - Finisce qui: l'Inter batte 1-0 il Napoli grazie al gol di Fonseca siglato al 19' del primo tempo. Gara equilibrata decisa da un solo episodio. Secondo ko consecutivo per gli azzurrini in campionato dopo il 3-2 di Bologna. Mercoledì si torna in campo per la seconda di Youth League in trasferta a Genk.

92' - Ammonito Attys: finale di gara molto nervoso.

90' - Quattro minuti di recupero.

89' - DOPPIO MIRACOLO DI IDASIAK! Attacca l'Inter con l'uomo in più: Idasiak prima para in uscita su Oristanio e poi è provvidenziale sul secondo tentativo di Schirò.

88' - Espulso Costanzo: doppio giallo per il difensore del Napoli. Furioso dalla panchina Baronio con l'arbitro e i suoi assistenti.

85' - Ammonito Oristanio per l'Inter che ha disturbato Idasiak nel rinvio.

84' - Orgogliosa reazione del Napoli che in questo finale sta provando in tutti i modi a pareggiarla.

83' - VIANNI! Appena entrato, di testa, l'attaccante sfiora il gol dagli sviluppi di un calcio di punizione dalla destra.

82' - OCCASIONE NAPOLI! Retropassaggio corto di un difensore dell'Inter, Sgarbi potrebbe approfittarne ma Stankovic è decisivo in uscita ad anticipare la punta azzurra.

81' - MULATTIERI! Sprint dell'esterno dell'Inter che entra in area e la piazza col destro: la sfera sfiora il palo ed esce di pochissimo. Il Napoli è ancora in partita.

80' - Ecco l'ultimo cambio per Baronio: in campo Vrikkis per Zedadka.

79' - Problemi fisici per Zedadka, stremato. In campo i sanitari ed è già pronto Vrikkis a entrare.

76' - Due cambi ancora per il Napoli: dentro Sgarbi e Vianni per Palmieri e Ciciretti.

73' - Altro doppio cambio per l'Inter: fuori Esposito per Oristanio, fuori anche Gianelli per Attys.

70' - Ultimi venti minuti a disposizione del Napoli per trovare la rete del pareggio.

68' - GIANELLI! Tentativo col destro dalla media distanza per il numero 11 dell'Inter, pronta la risposta di Idasiak in tuffo.

65' - Doppio cambio anche per l'Inter: fuori Vezzoni per Vaghi e fuori Fonseca per Mulattieri.

64' - Ammonito Agoume per fallo su Costanzo che era stato bravo a fermare Esposito.

63' - Punizione di Cioffi dalla trequarti, cross lungo per tutti che si spegne sul fondo.

62' - Il Napoli ha alzato il baricentro, gestisce palla ma non riesce a rendersi pericoloso.

58' - Ammonito Costanzo per tocco con la mano.

56' - Giallo anche per l'Inter: ammonito Vezzoni dopo fallo su Zedadka.

54' - Giallo record per Marrazzo che rimedia un giallo dopo trenta secondi dal suo ingresso in campo.

53' - Primi due cambi per il Napoli: fuori Labriola per Marrazzo e fuori Vrakas per Cioffi.

52' - Esposito riceve in area da sinistra, si libera per il tiro, lo prova, ma la difesa del Napoli lo mura.

50' - Cross di Zanon dalla destra, pallone lungo per tutti che termina dall'altra parte del campo.

47' - Bella palla in verticale di Zedadka per Palmieri, che scatta in posizione regolare ma poi perde l'attimo per la conclusione.

46' - Inizia la ripresa.

13.45 - Fine primo tempo: squadre al riposo sul punteggio di 1-0 per l'inter grazie al gol di Fonseca.

46' - Dribbling di Ciciretti al limite, fallo su di lui ma l'arbitro non fischia scatenando le polemiche del Napoli.

45' - Un minuto di recupero.

44' - Ci prova Schirò dalla lunga distanza, Idasiak interviene in due tempi anticipando anche Fonseca che, però, era partito da una posizione di fuorigioco.

41' - Cross dalla sinistra per l'Inter, ottima diagonale di Zedadka che difende palla subendo anche fallo. Un colpo per lui, necessario l'intervento dei sanitari.

37' - Ritmi più blandi, il Napoli cerca sbocchi senza trovarli, l'Inter si distende con facilità godendo di troppa liberà coi suoi centrocampisti.

34' - Brutto pallone perso da Mamas a centrocampo, Fonseca entra in area ma è lo stesso centrocampista azzurro a rimediare rubandogli la sfera.

30' - CICIRETTI! Grande tiro dell'esterno azzurro che dal limite col destro e di potenza sfiora il palo. Per la seconda volta azzurrini ad un passo dal gol con Ciciretti.

27' - Il solito Esposito riceve in area e calcia, bravo Manzi a murare la sua conclusione, poi la sfera arriva a Idasiak.

25' - Nuovo tentativo da parte di Esposito, tiro secco dalla distanza, Idasiak blocca in due tempi.

24' - Esposito riceve dal limite, stoppa col destro e calcia di prima intenzione: la palla s'impenna e va sopra la traversa.

23' - Labriola tenta un lancio in verticale per Vrakas, idea interessante ma pallone lungo che si spegne sul fondo.

21' - Inter superiore dal punto di vista fisico, arriva prima sui palloni e sta vincendo diversi contrasti decisivi a centrocampo.

19' - FONSECA! GOL'INTER! Rete fortuita dei nerazzurri: una serie di rimpalli in area, il Napoli commette l'errore di non spazzare, la palla arriva sul mancino di Fonseca che sorprende Idasiak e sigla l'1-0!

15' - Labriola scambia con Palmieri, riceve dal limite e calcia col destro: pallone altissimo ma altra interessante azione del Napoli.

14' - Numero di Zedadka che supera un uomo e serve Vrakas in area, ma il 10 azzurro perde l'attimo e non riesce a calciare.

11' - FONSECA! Risposta dell'Inter col destro secco del numero 9 dal limite, respinta da parte di Idasiak che non si fa sorprendere.

9' - CICIRETTI! Gran sinistro a giro dal vertice destro dell'area e grande risposta del portiere che manda in corner. Prima chance per il Napoli.

5' - Cross di Fonseca sulla sinistra, pallone insidioso che Idasiak blocca senza problemi con una bella uscita.

3' - Tentativo di Esposito in area, tiro murato da Zanoli: primo corner per l'Inter. Cross deviato, altro angolo per i nerazzurri.

1' - Partiti: comincia Napoli-Inter, primo pallone per gli ospiti.

12.50 - Le due formazioni sono rientrare negli spogliatoi, pochi minuti e avrà inizio il match.

12.40 - Squadre in campo per il consueto riscaldamento prepartita.

FORMAZIONI

NAPOLI (3-4-3): Idasiak; Costanzo, Zanoli, Manzi; Zanon, Mamas, Labriola, Zedadka; Ciciretti, Palmieri, Vrakas. A disp.: Daniele, Vrikkis, D'Onofrio, Potenza, Marrazzo, Esposito, Virgilio, D'Amato, Mancino, Sgarbi, Vianni, Cioffi. All.: Baronio.

INTER (3-5-2): Stankovic; Kinkoue, Ntube, Pirola; Vezzoni, Gianelli, Agoume, Schirò, Colombini; Fonseca, Esposito. A disp.: Pozzer, Tononi, Moretti, Vaghi, Mulattieri, Sami, Attys, Oristanio, Squizzato, Burgio. All.: Madonna.

12.35 - In campo anche Ciciretti dalla prima squadra.

Amici di Tuttonapoli benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Inter, 3^ giornata del campionato Primavera 1. Azzurrini reduci dalla vittoria dopo 120' in Coppa Italia col Cosenza. Nerazzurri in gran forma: tre vittorie su tre. In classifica Napoli a 3 punti dopo la vittoria sul Torino. Ultima sfida il ko di Bologna.

I convocati di Baronio: Cioffi, Costanzo, D’Amato, D’Onofrio, Daniele, Esposito, Idasiak, Labriola, Mamas, Mancino A., Manzi, Marrazzo, Palmieri, Potenza, Sgarbi, Vianni, Virgilio, Vrakas, Vrikkis, Zanoli, Zanon, Zedadka.