RILEGGI LIVE - Sampdoria-Napoli 0-2 (19' Osimhen, 82' Elmas): sbancato Marassi! Gli azzurri ripartono dopo il ko con l’Inter

Fonte: di Francesco Carbone

38' - CARTELLINO ROSSO PER RINCON! SAMPDORIA IN DIECI! Arriva il cartellino rosso per il venezuelano per un intervento cattivo ai danni di Osimhen lanciato verso l'area di rigore.

43' - Kvaratskhelia va via a Murillo che arriva in ritardo e lo stende: fallo e giallo.

47' - KVARATSKHELIA! Ripartenza perfetta del Napoli: apertura di Politano che taglia il campo dalla destra alla sinistra e serve in area di rigore Kvaratskhelia che prova con il mancino in diagonale: sfera che termina di un soffio a lato.

48' - Politano spedisce in area di rigore per Elmas che sfiora, Audero cicca l'intervento ma riesce a rifare sua la sfera con Osimhen che era pronto ad avventarsi sul pallone.

51' - Grande giocata in area di rigore di Anguissa che poi mette forte in mezzo alla ricerca di Politano che viene però anticipato da Augello che riesce ad allontanare.

55' - Terzo cambio per la Sampdoria: fuori Verre ed in campo Villar.

69' - Zielinski viene servito in profondità da Mario Rui, tiene un pallone complicato in campo e serve Osimhen: il nigeriano spalle alla porta serve Lobotka al limite. Conclusione poi troppo centrale da parte dell'ex Celta Vigo.

72' - Dopo un minuto, altro intervento di Mehdi Leris ai danni di Mario Rui stavolta in scivolata ed in ritardo. Arriva il cartellino giallo per l'esterno della Sampdoria, punizione per il Napoli.

79' - Proteste in area di rigore della Sampdoria da parte di Elmas, voleva il calcio di rigore la formazione di Spalletti per un tocco di mano in area di rigore di Vieira dopo il tocco del macedone.

80' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Va al monitor Abisso dopo il tocco di mano in area di rigore di Vieira e assegna il penalty agli azzurri.

84' - Ultimi due cambi per la Samp: fuori Lammers ed in campo Montevago. Esce anche Vieira, rimpiazzato da Paoletti.

34' - Tentativo di conclusione di Osimhen dopo un pallone masticato da Elmas: respinge la difesa della Sampdoria.

31' - Kvaratskhelia parte dal sinistra, punta l'avversario e si accentra: destro forte che finisce lontanissimo dallo specchio della porta.

28' - Leris arriva al limite dell'area di rigore, appoggia all'indietro per Ronaldo Vieira che prova la conclusione con il destro respinta però da Juan Jesus.

25' - Lammers riceve da Augello al limite dell'area di rigore: punta e calcia con l'interno del destro e spedisce la sfera alta sopra la traversa.

23' - ANGUISSA! Grande conclusione dal limite dell'area di rigore del camerunense: sfera che termina di poco a lato rispetto alla porta di Audero.

22' - KVARATSKHELIA! Kvaratskhelia vicino al raddoppio il Napoli, partenza del georgiano che si presenta solo davanti alla porta e disturbato da Murru sbatte addosso ad Audero.

19' - GOL DEL NAPOLI!!!! Progressione sulla sinistra di Mario Rui che poi pennella una palla perfetta per il taglio di Osimhen che brucia sul tempo Murru e con il tocco di destro manda alle spalle di Audero.

16' - OSIMHEN! Cross dalla destra di Di Lorenzo a cercare Osimhen al centro dell'area: bello stacco di testa del nigeriano che trova la respinta di Audero in corner.

14' - NUYTINCK! Sugli sviluppi del corner, Gabbiadini mette in mezzo per lo stacco di testa di Nuytinck che di poco non trova la porta di Meret.

13' - VERRE! Tiro dalla lunga distanza del centrocampista blucerchiato: vola Meret che devia in corner.

12' - Mario Rui imbuca in area di rigore per Elmas che prova la conclusione con l'interno del destro ma troppo centrale per mettere in difficoltà Audero che blocca.

9' - LAMMERS! Pallone perso da Di Lorenzo che favorisce Verre che con l'interno del destro mette in mezzo per Lammers che con il destro non trova lo specchio della porta.

8' - Calcio di punizione di Verre che viene respinto dalla retroguardia del Napoli, partita subito dalle grandi emozioni in questi primi minuti.

6' - ERRORE DI POLITANO! Fallisce dal dischetto il Napoli, tiro con il mancino in diagonale da parte di Politano che viene respinto prima in tuffo da Audero sul palo. Si salva la Sampdoria.

4' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Abisso, dopo il check, assegna il penalty al Napoli e ammonisce Murru per l'intervento.

4' - On field review dell'arbitro Abisso che va a rivedere l'azione al Var.

3' - Necessario l'intervento dello staff sanitario del Napoli.

2' - Scontro Anguissa-Murru in area di rigore, resta a terra il centrocampista del Napoli.

18:03 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

18:00 - Minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa di Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic.

17:55 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo

17.50 - Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Sampdoria. "La grande squadra è quella che riesce sempre a dare quasi tutta se stessa in tutte le partite che gioca, il grande calciatore è colui che la partita non la perde prima di giocarla. Va, la gioca, si misura, mette tutto quello che ha perché poi se uno ci arriva e dimezza le sue qualità allora gli altri hanno la possibilità di inserirsi".

17.49 - Esordio da titolare con la maglia della Sampdoria per Bram Nuytinck, che ai microfoni di Dazn ha parlato così della gara contro il Napoli di oggi: "Stankovic vuole che siamo aggressivi, che stiamo insieme, facciamo pressing insieme. Per lui è molto importante che io parlo, che io faccia un po' di coaching con la squadra. Faccio sempre così, va bene".

17.47 - Le parole di Dejan Stankovic, tecnico della Sampdoria, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Napoli. "Una grave perdita per le famiglie Mihajlovic e Vialli e per tutti noi che eravamo vicini a loro, ci sarà tanta emozione oggi a Marassi e dovremmo trasformarla in forza. Ci sono due angeli che ci daranno la forza".

17.45 - Il portiere del Napoli Salvatore Sirigu ha voluto ricordare Gianluca Vialli ai microfoni di Dazn nel pre-partita della sfida con la Sampdoria: “Abbiamo condiviso tanto, soprattutto una vittoria importante all’Europeo con la Nazionale, una cosa che lui teneva in maniera particolare. Una persona che ci ha dato tanto anche a livello di sensibilità. E' una figura di quelle che può sembrare politica ma era una sorta di fratello maggiore presente in ogni situazione. Una serie di bei ricordi, oltre al dolore di questi giorni ci portiamo dietro i bei momenti che ci ha regalato".

17.30 - Sampdoria-Napoli è una gara che, inevitabilmente, si gioca nel segno e nella memoria di Gianluca Vialli. I giocatori sono scesi in campo durante il riscaldamento di rito con una maglia blucerchiata con il 9 e il nome di Vialli dietro la schiena. Cori della Gradinata Sud, che potrebbe essere intitolata all'attaccante in futuro, ma anche tanti applausi da parte dei tifosi napoletani presenti. Innumerevoli gli striscioni dedicati al campione.

16.50 - Sono ufficiali le formazioni di Sampdoria-Napoli, match delle 18 valido per la 17ª giornata di Serie A. Spalletti opera diversi cambi rispetto alla trasferta persa a Milano. In difesa, davanti a Meret, ci sono Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, Kim e Juan Jesus al centro. A centrocampo Elmas prende il posto di Zielinski, confermati Lobotka e Anguissa. In attacco stesso tridente di San Siro con Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Murru; Leris, Vieira, Rincon, Augello; Verre; Lammers, Gabbiadini. Allenatore Dejan Stankovic.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

La Sampdoria è reduce da 5 sconfitte di fila in casa ed in Serie A nella sua storia non ne ha mai incassate 6. Tra l'altro sono sei le sconfitte nelle ultime sette partite di Serie A contro il Napoli che ha nei blucerchiati una delle vittime preferite: 47 gol realizzati alla Samp nelle ultime 18 gare, una media di 2,6 gol a partita (meglio solo contro il Bologna con 2,8 reti nell'ultimo decennio). Attenzione ovviamente ad Osimhen: 3 reti in 170 minuti contro la Sampdoria, ovvero un gol ogni 56 minuti.

Recuperati Winks e Sabiri che però partiranno dall'inizio mentre restano fuori Quagliarella, Conti, Pussetto e Colley che non è al meglio. Considerando la perdita di Bereszynksi e la squalifica di Amione, uomini contati in difesa con Murillo, Nuytinck e Murru adattato nella linea a tre (difficile vedere subito Zanoli). In mediana Vieira e Rincon con Leris e Augello ai lati ed in attacco Djuricic se la gioca con Verre per il posto alle spalle di Lammers e dell'ex Gabbiadini.

Spalletti ha annunciato "3-4 cambi" e due dovrebbero riguardare le solite staffette con Mario Rui per Olivera e l'altra con Lozano al posto di Politano (ma ha qualche possibilità anche Raspadori). Spalletti in conferenza ha fatto intendere che non appesantirà subito Rrahmani con altri 90' e quindi Juan Jesus favorito su Ostigard con Kim e Di Lorenzo a destra. In mediana probabile il quarto cambio con Ndombele (più che Elmas) che può partire dall'inizio al posto di Zielinski (o Anguissa).

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Sampdoria-Napoli! Come reagirà il Napoli alla prima (vera) sconfitta stagionale? Con quest'interrogativo, dopo il ko di Milano, la squadra di Luciano Spalletti approccia la sfida alla Sampdoria di Stankovic, galvanizzata dopo la vittoria sul campo del Sassuolo e che sarà spinta da una grande atmosfera - come sottolineato da Spalletti in conferenza - anche nel ricordo di una leggenda blucerchiata come Vialli. Al Napoli il compito di tornare subito ai tre punti e soprattutto a quella fluidità di gioco che è mancata a Milano, un po' per la scarsa brillantezza di qualche elemento ma anche per i meriti in non possesso dell'aggressività (al limite del regolamento, se non oltre) dell'Inter. La Sampdoria proverà a fare ovviamente lo stesso, ma i valori sono decisamente diversi da quelli dei nerazzurri.