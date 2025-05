Il Napoli va forte su David! Da ieri gli agenti sono in città per trattare: i dettagli

Il Napoli ha messo nel mirino Jonathan David. Il club partenopeo ha avviato i contatti con l’entourage dell’attaccante canadese, attualmente in forza al Lille, il cui contratto è in scadenza al termine della stagione. Il classe '00 non ha intenzione di rinnovare con il club francese e sarà quindi disponibile a parametro zero, attirando su di sé l'interesse di diverse società europee.

Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, gli agenti del calciatore sono atterrati ieri nel capoluogo campano per incontrare i dirigenti azzurri e discutere le basi di un possibile accordo. Sul tavolo, oltre all'ingaggio del giocatore, ci sarebbe anche una corposa commissione da riconoscere al momento della firma.

Il Napoli considera David uno dei profili prioritari per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Nonostante il canadese fosse impegnato in campo con il Brest, la trattativa si è mossa dietro le quinte con un incontro che potrebbe rappresentare un primo passo concreto verso l'intesa.