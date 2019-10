RILEGGI LIVE - Spal-Napoli 1-1 (9' Milik, 16' Kurtic): gli azzurri frenano di nuovo a Ferrara

16.55 - FINE PARTITA!

51' - Lancio di Insigne per Milik, che evita Berisha ma si allarga. Sguardo al centro, cross per Llorente: il suo colpo di testa termina lontano dallo specchio.

49' - Di Lorenzo riceve sulla sinistra e mette un cross basso che attraversa tutta l'area di rigore, senza la deviazione di nessuno.

47' - Llorente appoggia a Milik, travolto da Cionek: fallo tattico e giallo. [ Annulla ammonizione VAR ]

45' - L'arbitro concede sei minuti di recupero.

43' - Allan mette il pallone sulla corsa di Callejon, il cui traversone viene respinto dalla retroguardia. Assedio Napoli.

41' - Pressing di Koulibaly su Petagna. Combatte in fase offensiva il senegalese, ma il rimpallo alla fine favorisce la SPAL.

39' - Cartellino giallo per Luperto che atterra un avversario.

36' - ANCORA MILIK! Callejon taglia tutto il campo e va da Insigne, che di prima apparecchia per Milik: tiro di prima dell'ex Ajax, ma Berisha con un super riflesso si oppone.

34' - MILIK! Di Lorenzo vede la traccia interna per Milik, che controlla e calcia col mancino dai quindici metri: Berisha blocca in due tempi.

32' - Sostituzione per la SPAL: fuori Kurtic, dentro Valoti.

29' - FABIAN! PALO NAPOLI! Insigne prepara la sfera per Milik, che va il velo per l'accorrente Fabian: tiro a giro dello spagnolo, palla sul legno.

27' - Sostituzione per il Napoli: fuori Mertens, dentro Llorente.

25' - Cambio per il Napoli: fuori Malcuit, dentro Callejon.

24' - Non ce la fa Malcuit, costretto ad uscire.

23' - Torna in campo Malcuit: stringe i denti il francese.

22' - Qualche problema fisico per Malcuit: cure dallo staff sanitario, Napoli temporaneamente in dieci.

19' - Dopo un calcio d'angolo, Fabian si ritrova il pallone sui piedi in area, ma cicca la conclusione.

16' - Sostituzione per la SPAL: fuori Paloschi, dentro Floccari.

15' - FABIAN! Conclusione dello spagnolo dopo un lungo giropalla: palla deviata e fuori dallo specchio di un soffio.

13' - Giocata a memoria di Mertens, che cerca Milik in area. Ma lì il polacco non c'è e diventa un passaggio per Berisha.

10' - Cambio per il Napoli: fuori Elmas, dentro Fabian.

10' - Sostituzione per la SPAL: fuori Igor, dentro Cionek.

7' - MIRACOLO DI OSPINA! Murgia batte un angolo e sul primo palo pesca Vicari: sul suo colpo di testa Ospina fa un gran parata, sulla linea, e dice di no.

4' - Zielinski cerca Milik in profondità, ma Berisha esce e anticipa il polacco.

1' - Nessun cambio all'intervallo: in campo gli stessi ventidue del primo tempo.

16.05 - RIPARTITI!

48' - FINE PRIMO TEMPO!

46' - L'arbitro concede due minuti di recupero.

45' - Insigne colpito durissimo da Tomovic: giallo per l'ex Fiorentina. [ Annulla ammonizione VAR ]

42' - PALOSCHI! Brivido per il Napoli. Sugli sviluppi di un corner Koulibaly anticipa Ospina e serve di fatto Paloschi. Non riesce a tirare però l'attaccante spallino e la palla carambola a lato.

40' - NIENTE CALCIO DI RIGORE! La Penna va al monitor, riguarda l'azione e valuta involontario il tocco col braccio di Vicari. Si riparte col possesso SPAL.

38' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Palla in area per Mertens, che di prima tocca il pallone e lo fa sbattere sul braccio di Vicari. Per La Penna è penalty, check in corso con il VAR.

35' - Bella trama del Napoli. Insigne va in percussione e apre su Mertens dall'altro lato. Sul cross basso ribattuta decisiva di Tomovic.

34' - Azione lunga del Napoli, con un possesso volto a liberare Malcuit sulla destra: dal fondo sbaglia completamente il cross il terzino azzurro.

32' - La SPAL fa girare bene il pallone, che arriva a Kurtic sulla fascia. Con il suo cross l'ex Sassuolo guadagna il corner.

30' - Adesso la partita è molto equilibrata e soprattutto accesissima: spinge il pubblico, sia di fede spallina che napoletana.

27' - Allan va al cross dalla destra, ancora la testa di Milik in area: stavolta la sfera termina a lato.

26' - Insigne batte il calcio di punizione e trova Milik sul primo palo: colpo di testa senza forza, telefonato per Berisha.

25' - Gran controllo e numero di Di Lorenzo: Strefezza lo abbatte e si becca il giallo.

23' - Cartellino rosso per il preparatore atletico della SPAL, espulso per proteste.

21' - Palla in profondità per Insigne, beccato però in posizione irregolare.

19' - Semplici scatenato, tante proteste. Non gli sta piacendo l'arbitraggio.

16' - GOL DELLA SPAL! PAREGGIA KURTIC! Strefezza scappa via sulla fascia destra e mette un pallone basso sui quindici metri. Arriva lì Kurtic, perso da Elmas, che di prima intenzione scarica la conclusione e non dà scampo ad Ospina!

12' - Kurtic dribbla un uomo sulla sinistra e cerca Paloschi in area: l'ex Milan però è in offside.

9' - GOOOOOOOLLLLLLL! GOOOOOOOL! NAPOLI IN VANTAGGIO! Percussione palla al piede di Allan, che va via sulla trequarti e scarica a Milik sui venti metri: controllo e conclusione col mancino, l'attaccante polacco batte Berisha!

8' - Mertens e Malcuit recuperano palla e il francese sfonda palla al piede. L'uno contro uno con Igor, però, viene vinto da quest'ultimo.

5' - Palla in verticale per Milik, ma è bravo Reca nella chiusura.

3' - PETAGNA! TRAVERSA SPAL! Il classe '95 parte da calcio piazzato: palla a scavalcare la barriera che s'infrange sul legno!

15.00 - PARTITI! Inizia il match.

14.55 - Davide Ancelotti, viceallenatore del Napoli, prima del match contro la SPAL è intervenuto al microfono di DAZN: "Undici ideale? Non è una questione di trovare un undici ideale, non lo cerchiamo. Gara dopo gara vediamo come gioca l'avversario e cerchiamo di adattarci cambiando qualcosina. Abbiamo una rosa molto ampia, cerchiamo di andare a pescare le cose giuste per affrontare al meglio la partita che ci si trova difronte".

14.50 - Arek Milik ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita ai microfoni di Dazn: "Sono contento e felice per questo momento, mi sent bene e voglio far vedere a tutti che mi sento bene. Abbiamo sempre avuto difficoltà contro questa squadra, ci concentriamo sulla partita e daremo tutto per vincere".

14.40 - Walter Mattioli, presidente della SPAL, prima della sfida al Napoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Siamo contenti di avere il Napoli a Ferrara, adesso proveremo a giocarcela. Abbiamo un'ottima squadra, un ottimo mister. Quando vogliono interpretare la gara nel modo giusto so che riescono a fare delle grandi prestazioni". La posizione della società su Semplici. "Non ci sono problemi, continueremo insieme con il mister fino alla fine. Semplici è con noi da tantissimi anni, abbiamo già attraversato momenti come questo e ne usciremo come abbiamo sempre fatto".

14.30 - Curiosità da DAZN: Milik ha dato un colpo al terreno nella zolla dove si fece male due anni fa.

14.20 - Le squadre iniziano il riscaldamento.

13.56 - FORMAZIONI UFFICIALI - Ancelotti limita i cambi: torna titolare Milik, ma viene confermato Mertens, a centrocampo c'è Elmas a destra con Allan e Zielinski in mezzo e Insigne a sinistra. In difesa tutto confermato, ma tra i pali c'è Ospina. Spal con le due punte, ma con un centrocampo più robusto con Murgia al posto dell'ex Valdifiori.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Missiroli, Murgia, Kurtic, Reca; Paloschi, Petagna.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Koulibaly, Luperto, Di Lorenzo; Elmas, Allan, Zielinski, Insigne; Mertens, Milik.

13.44 - Pullman del Napoli arrivato allo stadio. Tra pochissimo le formazioni ufficiali. I dubbi riguardano il partner di Milik, il portiere ed il terzino sinistro.

13.30 - Invasione azzurra a Ferrara. Ci saranno circa tremila tifosi partenopei al seguito del Napoli, equamente divisi tra il settore ospiti, che conterrà circa 1.500 supporters azzurri, e gli altri spicchi dello stadio. Ovviamente i sostenitori del Napoli arrivano da ogni parte d'Italia: tantissimi giungeranno nello stadio della SPAL da Bologna, ma anche da altre regioni.

Senza i soliti Fares, Di Francesco e D'Alessandro, Semplici confermerà il 3-5-2 con Tomovic, Vicari (favorito su Felipe) e Igor in difesa. A centrocampo Strefezza a destra è favorito su Sala, a sinistra Reca ed al centro Kurtic, l'ex Valdifiori e Missiroli in ballottaggio con Murgia. In attacco nessun dubbio su Petagna mentre Floccari è favorito su Paloschi.

Il Napoli sfida la Spal con una striscia di 11 successi consecutivi in Serie A: è uno score record contro una singola avversaria nella massima serie, grazie agli ultimi 5 successi più recenti. Con sei sconfitte in otto partite, la Spal era partita così male solo nella stagione '67 terminata poi con la retrocessione. Evidente il passo indietro rispetto all'anno scorso: la SPAL ha già subito 53 tiri nello specchio in questo campionato; nella scorsa Serie A, dopo otto giornate, ne contavano invece 33 (20 in meno).

Ancelotti dovrebbe ruotare per lo sforzo di Salisburgo, ma anche in prospettiva dell'Atalanta e dei prossimi impegni per avere gran parte dei giocatori freschi ogni tre giorni. Potrebbero saltare la terza gara consecutiva Allan e Fabian con Elmas e Zielinski in mediana, Callejon a destra e Insigne che si riprende il posto a sinistra. In attacco possibile conferma per Mertens, subentrato col Verona e uscito a Salisburgo, con Milik titolare. In difesa, infine, potrebbe rientrare Ghoulam a sinistra con Di Lorenzo che torna a destra (altrimenti il nazionale a sinistra e Malcuit a destra) con Luperto confermato al centro. Convocato in extremis Maksimovic che dovrebbe essere in panchina, non avendo condizione.

Amici di Tuttonapoli.net, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Spal-Napoli! Sulla spinta della vittoria pesantissima di Salisburgo, il Napoli va a caccia del sesto successo in campionato per accorciare in classifica sulle prime due, fermate entrambe sul pari negli anticipi, e proseguire la striscia vincente. Di fronte ci sarà la squadra di Semplici, in difficoltà con soltanto due vittorie - con appena 6 gol fatti e 15 subiti - ma che in casa è capace di partite di buona intensità e organizzazione.