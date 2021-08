RILEGGI LIVE - Wisla Cracovia-Napoli 1-2 (6' Forbes, 67' Politano, 85' Machach): ancora gol di Machach e altra vittoria azzurra

Il Napoli passa anche a Cracovia dopo il 3-0 di Monaco contro il Bayern. Gli uomini di Spalletti vincono in rimonta grazie alle reti nel secondo tempo di Politano, che si fatto parare un rigore nella prima frazione di gioco, e di Machach. Il francese dopo la terza rete contro i bavaresi si ripete e nel finale regala la vittoria agli azzurrri.

19.53 - Termina qui

91' Gaetano! Sinistro poco angolato del centrocampista azzurro che non impesierisce il portiere del Wisla.

19.50 - Concessi 3' di recupero.

87' - Cambio per il Napoli: esce Ospina entra e esordisce in maglia azzurra Idasiak.

85' - GOOOOL MACHACH! Servito da Elmas parte sulla destra, punta l'avversario e con un diagonale di sinistro, poco prima di entrare nell'area piccola, firma la rete del 2-1.

82' - Giallo per Manolas per una trattenuta.

79' - Hugi prova la conclusione dalla distanza: pallone altissimo.

78' - Sfonda Zanoli sulla destra, con un buon passo, poi viene chiuso da un secondo avversario

76' - Ha ancora energie Elmas, uno dei pochi positivi e vivaci, che si infila dentro e poi serve Gaetano che non controlla

73' - Si rivede in attacco il Wisla, conclusione di Duda che Ospina deve bloccare in due tempi

71' - Girandola di cambi anche per il Wisla che è già impegnato nel campionato

69' - Dentro Costa, Zanoli, Gaetano, Manolas ed il 2003 D'Agostino, fuori Mario Rui, Malcuit, Zielinski, Koulibaly, Politano

67' - POLITANO! Azione personale dell'azzurro che prende palla sulla trequarti, supera un avversario, si inserisce tra altri due e poi col mancino batte il portiere sul primo palo

66' - 5 cambi per il Wisla mentre Spalletti non ha grandi scelte in panchina, soprattutto in attacco dove sono rimasti a casa Osimhen, Petagna, Lozano, Tutino oltre a Insigne

64' - Wisla ancora vicino al gol: il neo-entrato Hugi si libera bene dalla sinistra, ma il tiro a giro termina fuori a Ospina battuto

62' - Angolo elaborato servendo Mario Rui al limite dell'area, ma il cross successivo non porta a nulla

60' - Altro fallo di Koulibaly che non ha grande assistenza dei compagni e sembra innervosirsi

58' - Non benissimo Ospina che lascia andare una presa abbastanza agevole su una punizione dalla distanza

56' - Gol annullato al Wisla! I polacchi trovano il raddoppio con Szota, che mette dentro a porta praticamente vuota, ma viene segnalato fuorigioco anche se Koulibaly sembrava tenerlo in linea ma ovviamente non c'è il VAR

54' - Fallo di Mario Rui che ha una reazione verso l'arbitro che lo ammonisce per proteste

52' - Machach prova a favorire l'inserimento di Zedadka, l'avversario diretto alza troppo il piede e sarà punizione per gli azzurri

50' - Palla di Mario Rui al centro per Zedadka, che però si fa anticipare da pochi passi e sarà angolo

49' - Ancora un tiro di Zedadka dal limite, che esagera francamente, pallone debolissimo che arriva a Elmas che per poco non indirizza in porta

47' - Scambio Zedadka-Machach, ma in netto fuorigioco

19.03 - INIZIATA LA RIPRESA!

19.02 - Non ci sono cambi nel Napoli

45' - FINE PRIMO TEMPO! Si va al riposo col Wisla in vantaggio sull'errore di Rrahmani in uscita, ma Napoli per almeno mezz'ora davvero male. Solo nella seconda parte, col calare di un Wisla tutt'altro che irresistibile, ha trovato delle occasioni ma con gli esterni soprattutto, Zedadka e Machach, che non sono da questi livelli.

44' - Fermo Machach a fine primo tempo

42' - Il Napoli ora preme, anche da cross laterali, ma il Wisla per ora tiene sul gioco aereo

40' - Zielinski al tiro, ma il giro non parte, palla non colpita neanche benissimo

37' - Machach serve Zedadka tutto solo, ma il 2000 calcia sul portiere Bieganski che era andato giù

35' - Altro tiro di Zedadka, palla che termina altissima

33' - Ancora Napoli: palla dalla sinistra per Elmas dopo una deviazione, palla che termina sull'esterno della rete

32' - Segnali di crescita comunque dal Napoli: Zedadka combina con Mario Rui, chiuso però in angolo.

29' - Parato! Politano si fa parare il rigore da Bieganski che intuisce e poi manda in angolo

28' - Rigore per il Napoli! Scatenato Elmas: palla al piede in mezzo a due, vince un rimpallo, poi viene trattenuto e l'arbitro assegna il rigore

26' - Fallo di Koulibaly, ma la punizione che ne scaturisce è facile per Ospina

24' - Punizione conquistata da Zedadka, traiettoria di Zielinski che però termina alta

22' - Punizione e poi angolo per il Wisla, il Napoli libera e fa ripartire l'azione

20' - Azzurri che faticano a trovare ampiezza: poco aiuto di Machach e Zedadka sugli esterni

18' - Fraseggio che libera Malcuit a destra, il cross però viene respinto ed a fatica il Wisla allontana la minaccia

16' - Azione insistita del Napoli, Elmas e Rrahmani mancano la zampata da due passi e poi i polacchi si salvano in angolo

14' - Tiene palla il Wisla, azzurri che mancano di aggressività in pressione alta e quindi deve ricompattarsi

12' - Perde palla anche Zielinski. Non un grande approccio del Napoli

10' - Entusiasmo a Cracovia ed i fumogeni disturbano la visione del match

8' - Prova a reagire il Napoli: cross fuori misura di Zedadka

6' - GOL DEL WISLA! Brown-Forbes mette in rete, dopo un errore di Rrahmani in uscita, che si fa intercettare il pallone, poi Ospina riesce a contrastare ma il pallone resta dei polacchi che a porta vuotano trovano il gol

5' - Tentativo del Wisla con Yeboah da fuori: palla facile per Ospina

4' - Machach agisce a destra, Zedadka a sinistra e quindi conferma la scelta di schierare Politano falso 9

2' - Il Wisla prova a manovrare: i polacchi sono più avanti nella preparazione avendo già giocato due gare di campionato

18.02 - INIZIATA!

17.59 - Lo stadio canta l'inno del Wisla: grande attesa ed atmosfera per questa gara per i polacchi che non vanno in Europa da un decennio

17.58 - Squadre in campo!

17.50 - Squadre rientrate, tra poco sarà Wisla-Napoli

17.15 - Squadre in campo per il riscaldamento

16.55 - FORMAZIONI UFFICIALI - Diramate le formazioni ufficiali di Wisla Cracovia-Napoli, quarto test amichevole e secondo internazionale del pre-campionato della squadra di Spalletti. Il tecnico del Napoli lancia subito Ospina, non avendo Contini per una contrattura, dà una chance a Rrahmani in coppia con Koulibaly, con Malcuit e Mario Rui confermati ai lati. A centrocampo ancora Lobotka ed Elmas e poi da capire lo schieramento: con Zielinski probabilmente a ridosso di Zedadka, Politano e Machach con l'italiano in versione falso 9.

WISLA CRACOVIA (4-3-3): Bieganski; Gruszkowski, Szota, Frydrych, Hanousek; Kuveljic, El Mahdioui, Skvarka; Yeboah, Brown-Forbes, Mlynski. All. Gula

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Elmas; Machach, Zielinski, Zedadka; Politano. All. Spalletti

Grande attesa a Cracovia. Lo stadio sarà aperto per metà, con il 50% della capienza consentita rispetto al totale dei posti, 30mila, e la società polacca ha anche chiarito che ad entrare allo stadio potranno essere solo persone vaccinate. L'invito del club che oggi compie 115 anni è quello di avviarsi molto tempo prima allo stadio perché prima dell'inizio della partita ci saranno tante iniziative per festeggiare l'anniversario.

Dove vedere il Napoli impegnato in Polonia? La gara sarà trasmessa su Sky Sport, Canale 251 in pay per view, al prezzo di Euro 9.99. Il match si disputerà al Henryk Reyman Stadium di Cracovia alle ore 18. L'incontro è stato organizzato per celebrare il 115esimo anniversario della fondazione del Club polacco. La squadra è partita in mattinata e ieri Luciano Spalletti dopo la seduta pomeridiana ha diffuso i convocati della sfida

ASSENTI - Non ci sarà neanche Osimhen. Considerando l'infortunio rimediato da Petagna, in un reparto già privo di Mertens ancora per un paio di mesi e con Tutino già con la valigia pronta per Parma (non è stato convocato), Spalletti ha deciso di preservare il nigeriano che fino a ieri ha svolto solo scarico dopo lo sforzo di Monaco. Alla trasferta non prenderanno parte neanche Ounas e Luperto che si sono allenati a parte e Contini per una contrattura (ma è destinato al Crotone). Al suo posto subito inserito tra i convocati Ospina, mentre gli altri nazionali - Fabian e gli italiani Insigne, Di Lorenzo e Meret che si sono uniti ieri - resteranno a Castel Volturno per allenarsi e poi si aggregheranno direttamente domani in ritiro. A Castel di Sangro, infine, il gruppo ritroverà anche Lozano. Un via vai che rende questo test più che altro una passerella in patria per Zielinski.

CONVOCATI - Sarà un Napoli più che sperimentale quello che scenderà in campo quest'oggi a Cracovia per il 115esimo anniversario della fondazione del Wisla. Il secondo test internazionale dell'estate azzurra, ed il quarto complessivamente dopo Anaunia, Pro Vercelli e Bayern Monaco, sembra più un fastidio che un qualcosa di effettivamente utile. Domani inizierà il secondo ritiro, a Castel di Sangro fino al 15 agosto, ed è il momento peggiore probabilmente dell'estate tra giocatori acciaccati, altri di passaggio con la valigia pronta e tanti nazionali che si sono aggregati da pochi giorni e che proseguiranno la loro tabella di lavoro per rimettersi in pari. Tant'è che il tecnico del Napoli ha fatto fatica persino a completare l'elenco dei convocati, che comprende appena 16 elementi, di cui due primavera del 2003, oltre ai 3 portieri.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Wisla Cracovia-Napoli, quarto test amichevole e secondo internazionale del pre-campionato della squadra di Spalletti