Rinnovo Koulibaly, ma non solo: tutti i nodi che dovrà sciogliere ADL al suo arrivo a Dimaro

La prima cosa che dovrà fare Aurelio De Laurentiis non appena sarà sbarcato a Dimaro, massimo mercoledì, è incontrare Kalidou Koulibaly

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La prima cosa che dovrà fare Aurelio De Laurentiis non appena sarà sbarcato a Dimaro, massimo mercoledì, è incontrare Kalidou Koulibaly per discutere del suo futuro, dopo la proposta da 30 milioni netti in 5 anni. Ma non è questo l'unico nodo in casa Napoli e si attende l'arrivo del presidente per scioglierli. Oltre a KK, ci sono tante altre cose da risolvere e il Corriere dello Sport fa l'elenco:

"Ci sono le situazioni contrattuali di Fabian e Ounas, il prolungamento di Meret, la telenovela Mertens, gli acquisti congelati, il sogno chiamato Dybala e gli umori di Politano, Demme e Anguissa. E allora, arriva De Laurentiis e il mercato si sblocca: in entrata e in uscita. E in casa: regno di una serie di dubbi che soltanto l’intervento del presidente potrà trasformare in chiarezze. O quantomeno chiarimenti, tanto per cominciare".