Rinnovo Kvara, l'agente per ora non dà l'ok: se non accetta 5mln, resta lo stesso

Antonio Conte attende Khvicha Kvaratskhelia per il ritiro di Castel di Sangro che partirà il 25 luglio. Per quel giorno si saranno concluse le vacanze del georgiano e il nuovo allenatore potrà finalmente averlo a disposizione per conoscerlo e integrarlo al meglio nel suo calcio. La società, intanto, lavora al rinnovo di contratto:

"Anzi - scrive il Corriere dello Sport - aspetta una risposta dal giocatore. La proposta gli è stata recapitata ufficialmente in Germania dopo il blitz a Dusseldorf di De Laurentiis e Manna. Il ds ha incontrato il suo agente, Mamuka Jugeli, anche giovedì a Milano. Un nuovo confronto che non è bastato per la fumata bianca. Ora toccherà al giocatore esporsi: accettare o rifiutare, ma in questo caso restando alle condizioni attuali. Non c'è una terza strada. Non ci sono margini per l'addio. Per il Napoli e per Conte, infatti, Kvaratskhelia è incedibile. Il Psg si è ormai rassegnato: aveva offerto undici milioni al giocatore e 110 al Napoli. Risposta di De Laurentiis: no, grazie". La proposta del Napoli è di salire dall'attuale ingaggio di 1,8mln a 5 di base più bonus per arrivare oltre i 7 negli anni. Si attende la risposta definitiva di Kvaratskhelia.