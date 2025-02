Rinnovo Meret: c'è un rischio da scongiurare dopo l'ultimo precedente

"L'accordo è vicino": con queste parole Federico Pastorello, agente di Alex Meret, ha confermato l'intesa ormai ad un passo per il portiere del Napoli con contratto in scadenza a giugno. Appuntamento a fine mese per la stretta di mano, dice l'agente, con la trattativa va avanti da tempo. Solo a dicembre diversi incontri, uno anche a Castel Volturno, tra Pastorello e il ds Manna. Si discute della durata del nuovo accordo ma anche di cifre, dunque dello stipendio. "Siamo vicini", ripete Pastorello.

Intanto Meret, sempre più protagonista nel Napoli, aspetta. E i tifosi si augurano che l'annuncio arrivi quanto prima. Sanno bene che Meret potrebbe già accordarsi ora a zero con un altro club in vista di giugno. Come accadde per Zielinski all'Inter. Non accadrà perché, come ha spiegato il procuratore, la sua volontà è quella di restare al Napoli, ma al momento c'è una trattativa in corsa che va chiusa e completata. Meret è diventato col tempo uno dei grandi leader del gruppo. Ha vinto uno scudetto e sta guidando la squadra anche quest'anno a suon di parate difficili e prodigiose.

Primo posto costruito con i suoi guizzi e qualche miracolo lungo il percorso. Se ne ricordano diversi. Ecco perché il rinnovo è importante. Lo sa anche il ds azzurro Giovanni Manna che mercoledì scorso in conferenza stampa aveva annunciato: "Vuole fortemente rinnovare Alex, non siamo lontani, a dicembre ci siamo dati appuntamento dopo il mercato per essere più tranquilli perché non c'era la necessità di tempi immediati, siamo tranquilli e ci rivedremo nelle prossime settimane".