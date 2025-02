Ag. Meret annuncia: "Rinnovo vicino, appuntamento a fine mese per chiudere"

Federico Pastorello, agente di Meret, è intervenuto a Tmw parlando del rinnovo del portiere, in scadenza a giugno: "Chi conosce Alex sa che è da sempre un portiere completo e considerato uno dei più tecnici d'Europa. A Napoli a volte qualcuno lo ha criticato eccessivamente, ma lui è molto forte mentalmente che fa del lavoro e della costanza la sua forza.

Ora è alla sesta stagione a Napoli, facendo tanti anni in Champions e vincendo uno Scudetto. Forse è stato in discussione per alcuni frangenti e per alcuni tifosi: rispettiamo, a volte c'è chi prende delle fisse però. Alex migliora di anno in anno e sarà sempre così. Per il rinnovo c'è un dialogo aperto, sincero e diretto con la società: c'è la volontà del giocatore di rinnovare, idem per il club. Di mezzo ci sono poi discorsi economici e di trattativa vera e propria. Abbiamo un appuntamento a fine mese e credo si arrivi a una soluzione per l'accordo. Siamo ottimisti, poi ci vuole sempre di essere in due. Ma oggi la distanza è talmente poco che credo si possa arrivare alla fumata bianca".

Giovanni Manna mercoledì in conferenza aveva così parlato del rinnovo di Meret confermando la fumata bianca vicina e la voglia da parte di entrambi di concludere positivamente la trattativa: "Vuole fortemente rinnovare Alex, non siamo lontani, a dicembre ci siamo dati appuntamento dopo il mercato per essere più tranquilli perché non c'era la necessità di tempi immediati, siamo tranquilli e ci rivedremo nelle prossime settimane".