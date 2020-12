Rino, come te lo spieghi? C'è una statistica paradossale sul Napoli

Il Napoli è la squadra che tira di più in porta in Serie A ma è solo il terzo attacco del campionato. Sono 18.4 le conclusioni di media a partita per un totale di 20 gol, ma di queste 14 in tre partite (Genoa, Atalanta e Roma). In sintesi, il Napoli, come in passato, è poco cinico. Poco lucido sotto porta. Deve concludere più di altre squadre per segnare. Non sono poche 20 reti, anzi, ma per la mole di gioco, confermata dai 18.4 tiri a partita, le reti potrebbero essere di più. Un aspetto, questo, su cui lavorerà Gattuso. Una cosa è certa e fa ben sperare: la manovra è comunque fluida e la squadra riesce con facilità ad arrivare dalle parti del portiere avversario. Quando comincerà a segnare anche Osimhen...