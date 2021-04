Rino, ma è vero quello che stiamo leggendo?

"Gattuso vicino alla Fiorentina" si legge ovunque, notizia confermata da varie fonti, dunque concreta e reale. L'attuale allenatore del Napoli sembra essere vicino ai viola dato che andrà via a fine stagione. Sorprende la scelta della nuova squadra. Firenze è una piazza prestigiosa, una città meravigliosa, una tifoseria passionale, una società ambiziosa. Ma l'anno prossimo non disputerà le coppe e questo allenatore, per quello che ha dimostrato alla guida del Napoli, meriterebbe di vivere la Champions o, al massimo, l'Europa League. Gattuso, forse, si legherà ai viola per il progetto, convinto di poter conquistare l'Europa con la Fiorentina. In tal caso, si confermerebbe allenatore di alto spessore, dai principi solidi. Non una sorpresa, per quanto visto a Napoli.