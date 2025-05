Ufficiale Ritiro Castel di Sangro, annunciate date: tre amichevoli top, i dettagli

La SSC Napoli anche quest'anno sceglie ancora l’Abruzzo per completare il suo ritiro estivo. Dal 30 luglio al 14 agosto, infatti, i Campioni d’Italia saranno ospiti nella tradizionale location di Castel di Sangro, pronta ad accogliere la squadra azzurra per il sesto anno. Lo riferisce il club azzurro sul proprio sito ufficiale: "Quello tra l’Abruzzo e la SSC Napoli è un legame consolidato che si fonda sull’incredibile entusiasmo dei tifosi partenopei, tradizionalmente affezionati ad un territorio ricco di risorse da offrire ed in costante crescita. Come avvenuto due anni fa, l’atmosfera promette di essere particolarmente esaltante, visto che a Castel di Sangro il Napoli arriverà con lo Scudetto cucito sul petto.

Nelle oltre due settimane di ritiro, i tifosi avranno la possibilità di osservare da vicino la squadra, impegnata nelle sedute di allenamento allo stadio Teofilo Patini, dove saranno programmate anche 3 amichevoli, attualmente in via di definizione, con avversari di caratura internazionale. A rendere quest’esperienza ancora più ricca contribuirà poi il Summer Village, un’ampia area di intrattenimento che ospiterà tante iniziative ed eventi a loro dedicati e, per i più piccoli, la terza edizione del Summer Camp ufficiale del Club".