Ritiro Dimaro, date ed orari di allenamenti ed eventi: il programma giorno per giorno

Questo il dettaglio dei vari giorni tra allenamenti ed eventi dedicati ai tifosi.

Partito il conto alla rovescia per il ritiro estivo di Dimaro, che si svolgerà in Trentino dall'11 al 21 luglio. Vi ricordiamo che potrete seguire, come di consueto, tutto il ritiro del Napoli su Tuttonapoli.net con tutti i nostri inviati sul posto. Questo il dettaglio dei vari giorni tra allenamenti ed eventi dedicati ai tifosi.

9-10 LUGLIO

Visite mediche a Castel Volturno - Mattina e pomeriggio

GIOVEDI' 11 LUGLIO



Allenamento pomeridiano dalle 17:30 alle ore 19:30.

VENERDI' 12 LUGLIO

Allenamento mattutino dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

Allenamento pomeridiano dalle 17:30 alle ore 19:30.

SABATO 13 LUGLIO

Allenamento mattutino dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

Allenamento pomeridiano dalle 17:30 alle ore 19:30.

Conferenza stampa Conte ore 14.00 (riservato ai Media accreditati)

Teatro in Piazza Madonna della Pace.

DOMENICA 14 LUGLIO

Allenamento mattutino dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

Allenamento pomeridiano dalle 17:30 alle ore 19:30.

Serata incontro tifosi con 4 giocatori Ore 20

Piazza Madonna della Pace

LUNEDI' 15 LUGLIO

Allenamento mattutino dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

Allenamento pomeridiano dalle 17:30 alle ore 19:30.

MARTEDÌ 16 LUGLIO

Allenamento mattutino dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

PRIMA AMICHEVOLE - Ore 18.00 contro l'Anaune Val di Non (Stadio Comunale di Carciato)

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO

Allenamento mattutino dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

Allenamento pomeridiano dalle 17:30 alle ore 19:30.

Conferenza stampa con un giocatore ore 14.00 (riservato ai Media accreditati)

Teatro in Piazza Madonna della Pace

Serata d'intrattenimento (cabaret)

Piazza Madonna della Pace

GIOVEDÌ 18 LUGLIO

Allenamento mattutino dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

Allenamento pomeridiano dalle 17:30 alle ore 19:30.

Incontro tifosi con mister + staff tecnico alle ore 20.00

Piazza Madonna della Pace

VENERDÌ 19 LUGLIO

Allenamento mattutino dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

Allenamento pomeridiano dalle 17:30 alle ore 19:30.

Serata presentazione squadra con dj-set ore 20.00

Piazza Madonna della Pace

SABATO 20 LUGLIO

Allenamento mattutino dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

SECONDA AMICHEVOLE (Ore 18.00 contro il Mantova allo Stadio Comunale di Carciato)

Serata d'intrattenimento (musicista e cantanti)

Location: Palco in Piazza Madonna della Pace.

DOMENICA 21 LUGLIO

Allenamento mattutino dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

Allenamento pomeridiano dalle 17:30 alle ore 19:30.