Rivoluzione Napoli, almeno 5 cambi col Venezia: la formazione di Allegri

vedi letture

Napoli a Venezia, cinque novità: Lucca titolare, Højlund e De Bruyne in panchina, Giovane e Lang si giocano una maglia.

Allegri ufficializzerà le scelte oggi, al termine della rifinitura, ma le novità rispetto alla formazione vista in Champions League contro il Villarreal potrebbero essere cinque. Le più importanti riguardano il tridente, dove oltre al forfait di Neres, fermato da una lesione muscolare, c’è un indiziato eccellente alla panchina. Højlund dovrebbe infatti rifiatare dopo i tanti impegni ravvicinati con club e Nazionale, e ritrovare la partenza dal primo minuto nelle prossime gare del tour de force. Lo scrive Repubblica.

Lucca al centro dell’attacco, panchina per De Bruyne

Al suo posto dovrebbe esserci Lucca, che ha una delle ultime occasioni per rilanciarsi dopo un avvio in cui non è mai partito titolare. Alle sue spalle Allegri pensa a McTominay, in posizione più avanzata, e a Giovane, in ballottaggio con Lang per una maglia da titolare. La novità più sorprendente, però, riguarda De Bruyne: il belga, nonostante la ritrovata brillantezza mostrata contro il Frosinone, dovrebbe partire dalla panchina, in una scelta legata alla gestione delle energie e agli equilibri della squadra. Il quadro definitivo arriverà soltanto al termine dell’ultima seduta, ma la direzione indicata è quella di un Napoli rinnovato, chiamato a ritrovare gol e fiducia sul campo del Venezia ultimo in classifica.