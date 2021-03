Roma-Napoli 0-2, le pagelle: Dries li punisce ancora, Zielu top player! Finalmente linea alta e calcio offensivo

Ospina 6,5 - Un paio di interventi, diverse uscite, ma vive una serata relativamente tranquilla e ne dà altrettanta alla difesa uscendo bene dal basso.

Hysaj 6,5 - Si sposta a destra per l'assenza di Di Lorenzo e ripete la prova di Milano. Esce bene sotto pressione ed in alcuni casi si sgancia anche per sostenere l'azione e ribaltarla rapidamente.

Maksimovic 6 - Inizia con una sbavatura su Dzeko, poi fortunatamente non viene più puntato a difesa schierata e può giocare 'in avanti', puntando su anticipi e gioco aereo. Da quel momento sbaglia poco, ma finisce stranamente con i crampi (dall'85' Manolas sv)

Koulibaly 6,5 - Un errore in uscita porta al palo della Roma, poi un contatto involontario in area di rigore, ma sono le sbavature all'interno di un'ottima partita, favorita dalla poca pressione della Roma che attende sul centrocampo per almeno un tempo, e poi fa valere il fisico e discreta applicazione a difesa schierata nella ripresa con baricentro più basso.

Mario Rui 6,5 - Paga fisicamente dazio sui cross sul secondo palo, ma in qualche modo se la cava e fa ripartire spesso anche l'azione. Per gran parte del match si gioca nella metà campo della Roma e può far valere il palleggio e l'intesa con Insigne e Zielinski.

Fabian 6,5 - In un Napoli propositivo e che domina la metà campo offensiva può far valere le sue caratteristiche, dando qualità e correndo poco all'indietro. Si esalta nello smistare l'azione e non disdegna l'inserimento. Nella ripresa ha anche gamba nelle praterie giallorosse.

Demme 6,5 - Sempre ben posizionato, presidiando la zona anche per Fabian che spesso si sgancia, dando sempre copertura quando la Roma prova a ripartire. Sbaglia poco anche tecnicamente e nel finale tappa tutti gli inserimenti centrali della Roma.

Politano 7 - E' in condizione, in fiducia, lo si vede da ogni giocata, anche la più complessa. Gioca comunque per la squadra, ripiegando anche in copertura. Bravissimo a dettare il passaggio ad Insigne per il 2-0 che praticamente chiude i giochi (dal 72' Lozano sv - Pochi palloni per distendere la falcata e quasi esclusivamente corse all'indietro in aiuto di Hysaj nell'assalto confuso della Roma)

Zielinski 7,5 - Che spettacolo. Parte palla al piede e non lo fermano mai, facendo il solco per vie centrali o più sull'esterno sull'asse con Insigne. Quando fa viaggiare il pallone, spacca in due la Roma che non riesce mai a rientrare. Manda in porta i compagni a ripetizione e si procura la punizione del gol sull'ennesima giocata d'alta scuola (dal 72' Elmas sv - Entra nella fase in cui il Napoli è basso, iniziando da trequartista per poi passare da attaccante esterno per l'ennesimo cambio ruolo)

Insigne 7 - Tra i protagonisti di un primo tempo straordinario. Allunga la squadra sull'out mancino, ma fraseggia anche venendo dentro il campo. Fantastico lo spiovente per Politano che poi porta al 2-0. Nella ripresa torna a strappare anche a campo aperto e si sacrifica da capitano dando l'esempio nel momento in cui la Roma spinge (dall'85' Bakayoko sv)

Mertens 7,5 - Risponde alle critiche ed a chi avrebbe preferito Osimhen dall'inizio con una doppietta su uno dei suoi campi preferiti. Su punizione punisce il cattivo posizionamento di Pau Lopez, poi segue l'azione e di testa incanala la partita sul 2-0 e firma il 100esimo gol in Serie A (dal 66' Osimhen 6 - Pochi palloni in profondità, che invece fioccavano nei minuti precedenti, e con la squadra bassa a protezione del 2-0 si sacrifica più che altro in pressing e protezione del pallone, combattendo letteralmente con ardore ad ogni duello)