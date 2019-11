Roma-Napoli 2-1, le pagelle: mediana in sofferenza, l'attacco spreca tutto e si salvano in pochi

Meret 7 - Para il rigore a Kolarov, per poco si ripete anche su Veretout. Alza di pura reattività con Pastore ed il fuorigioco non cancella la prodezza. Meno complesso l'allungo su Veretout.

Di Lorenzo 6 - Difficile giudicarlo negativamente. Gioca ininterrottamente da mesi, peraltro in più posizioni per l'emergenza, agisce da terzino bloccato ma nel finale con generosità prova a lanciare Lozano. Smalling gli nega il gol sulla linea.

Manolas 5,5 - Non commette errori contro la sua ex squadra. Non riesce a chiudere su Zaniolo, ma è difficile fare di meglio in quella circostanza, e spesso ci mette una pezza come quando va a disturbare Pastore.

Koulibaly 5 - Poco lucido anche oggi. In alcune circostanze rompe la linea per andare in pressione solitaria, sul secondo gol non è risolutivo su un campanile sulla trequarti che poi porta al rigore. Non convince.

Mario Rui 5 - In un periodo come questo, una follia intervenire in area col braccio così largo, complicando la gara dei suoi. Per il resto non demerita, combatte, è quasi l'unico sfogo per tutto il primo tempo.

Callejon 5 - Fatica ad entrare in partita e Meret lo salva su uno stop viziato da fallo di braccio che porta al rigore tramite VAR. Sotto nel punteggio, con ben poco da difendere, viene richiamato in panchina per un giocatore più offensivo (dal 58' Lozano 6,5 - Spinge sulla destra e Kolarov non riesce ad arginarlo. Lo lascia fermo, servendo l'assist a Milik, poi viene steso al limite ma Rocchi fa proseguire. Non alza la testa in un paio di ripartenza con tre compagni in area)

Zielinski 5,5 - Voto negativo quando chiamato a rincorrere, come in occasione del primo gol non andando a disturbare Zaniolo, che poi viene mediato con buone cose in gestione del pallone e sostegno all'azione. Il palo gli nega il pareggio e il primo gol sta diventando una maledizione.

Fabian 5 - Paga probabilmente lo sforzo con l'Atalanta. Fatica ad entrare nel match, quando accompagna l'azione poi fatica a ritrovare la posizione e chiude con soltanto una cinquantina di palloni.

Insigne 5,5 - Nel momento di maggiore difficoltà, ad inizio gara, solo l'asse sulla sinistra dà un po' di ossigeno al Napoli. Manda al colpo di testa Di Lorenzo, si sacrifica fino alla sostituzione (dall'83' Younes 5,5 - Non un buon impatto. Forza un paio di giocate, perde palla e poi non s'intende con Mario Rui lanciando in porta la Roma)

Mertens 5,5 - Nelle difficoltà di squadre, non riesce a tirarsi fuori. Ha una chance enorme ma all'altezza del dischetto manda alto a fine primo tempo (dal 65' Llorente 6 - Fa a sportellate in area di rigore, fa salire la squadra, con una bella girata si lancia anche in porta costringendo l'avversario al cartellino)

Milik 6 - Salva la sua prova con il gol, approfittando della respinta errata, ma di tutt'altro peso specifico sarebbe stato firmare il pareggio che invece stampa sulla traversa. Un destro di poco a lato, tanti palloni rifiniti sulla trequarti e la punizione finale sulla traversa.