Romano chiude le chiacchiere su cessione Simeone a gennaio: "Ha deciso, vuole solo il Napoli"

Giovanni Simeone non ha intenzione di lasciare il Napoli a gennaio, nonostante gli interessamenti del Torino e di altri club. Questo è quanto scrive sul Cholito Fabrizio Romano, esperto di mercato, che su X chiarisce anche la posizione del club azzurro: "Il Napoli non ha intenzione di lasciarlo partire, Cholito è molto contento di Conte ed è totalmente concentrato su questa stagione al Napoli" spiega.

🇦🇷 Gio Simeone is not planning to leave Napoli in January, despite links with Torino and more clubs.



Napoli are not intentioned to let him leave, Cholito's very happy with Conte and he's fully focused on this season at Napoli. pic.twitter.com/BySPX9YjLr