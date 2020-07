RPN - Tutto fatto per Osimhen: annuncio possibile in qualsiasi momento, anche stasera

Ormai ci siamo. Sono ore decisive per il futuro di Victor Osimhen. Manca solo l'annuncio ufficiale col consueto tweet di Aurelio De Laurentiis per sancire il matrimonio tra il calciatore nigeriano e il Napoli. La redazione di Radio Punto Nuovo, attraverso un messaggio su Twitter, ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa rivelando che il fatidico annuncio ci può essere già stasera: "Tutto fatto per l'arrivo di Osimhen al Napoli, l'annuncio ufficiale può arrivare già in serata. L'entourage del calciatore rivela che ogni momento, a partire dalle prossime ore, può essere quello buono per l'annuncio di ADL e del club azzurro".

