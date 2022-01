Rrahmani a Dazn: "Tuanzebe è forte. Insigne? Abbiamo ancora bisogno di lui"

Nel pre-partita di Napoli-Sampdoria, il difensore azzurro Amir Rrahmani è intervenuto ai microfoni di Dazn, partendo dal nuovo compagno di squadra Tuanzebe: “Ha fatto allenamento con noi solo ieri. Viene dal Manchester United, è uno forte, abbiamo bisogno anche di lui come abbiamo bisogno di tutti.

Insigne andrà via, hai parlato con lui? "Non abbiamo parlato tanto di queste cose. Per noi è un giocatore importante, è il capitano della squadra. Gli faccio l’in bocca al lupo, ma abbiamo ancora bisogno di lui”.