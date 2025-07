Rrahmani: "L'anno scorso il ritiro più duro, forse lo supereremo. Beukema? Dobbiamo capire i movimenti"

vedi letture

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro pre-stagionale degli azzurri a Dimaro: "L'anno scorso è stato il ritiro più difficile, forse però quest'anno lo supereremo! Gli allenamenti sono difficili, ogni giorno doppia seduta non è per niente facile".

Che sensazioni ha raccolto dai nuovi?

"Sono tutti giocatori con qualità, che non arrivano per caso qua. Giocavano in squadre forti, la società li ha scelti per una ragione. Sono davvero forti".

Che consigli ha dato a Beukema? Che impressione le ha fatto?

"Cerco sempre di parlare con ogni difensore nuovo che arriva. Tra noi centrali dobbiamo capire movimenti e automatismi: è importante, sapendo che tipo di movimenti farà lui, per me è più facile".

Si è posto un obiettivo?

"Personali non ne ho, ci sono solo quelli di squadra e vogliamo fare meglio, ma nel calcio non si sa mai. Speriamo bene".

Che effetto le ha fatto De Bruyne?

"Secondo me lui sapeva molte cose di Napoli, prima di venire ha chiesto a qualche compagno di Nazionale. Ha tanta qualità, di solito quando arrivi in un'altra squadra devi abituarti a fare quello che chiede e vuole l'allenatore".

Può diventare il Napoli più forte in cui ha giocato?

"Non lo so, facciamo passare il tempo e lo vedremo. Sicuramente è tra i più forti".