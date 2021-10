Rrahmani: "Siamo più uniti con Spalletti, ci divertiamo! Osimhen fortissimo, sul gol alla Fiorentina..."

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Stiamo facendo bene, anche se siamo ancora all'inizio. Mi trovo bene coi compagni, speriamo di continuare così. Non gioca mai solo un singolo, è la squadra che sta giocando bene.

Spalletti? Tutti insieme siamo più uniti rispetto allo scorso anno. Il suo lavoro è importante e noi lo seguiamo. Le cose non possono essere separate. Dobbiamo continuare così. Non è solo la difesa forte, siamo tutti forti. Continuare così sarebbe stupendo.

Gol alla Fiorentina? Abbiamo studiato il Borussia Dortmund, lo abbiamo visto in video e provato direttamente in campo il pomeriggio della partita.

Koulibaly? E' un uomo bravissimo e un giocatore forte, è a Napoli da anni. Per me è un privilegio giocate con lui.

Scudetto? Tutte le gare sono difficili e ora si riparte dopo la sosta. Siamo tutti pronti a dare il massimo. Il passato è passato e non si può cambiare.

Torino? Non è mai facile affrontare le squadre di Juric perché giocano uno contro uno a tutto campo. Servirà la testa giusta.

Tifosi al Maradona? Ci sono mancati lo scorso anno. Senza tifosi non è calcio vero. Io sono tornato ieri e non ho parlato con Spalletti, ma lui e lo staff analizzano al meglio gli avversari. Ci sono tante partite difficili da sbloccare e le palle inattive sono un'occasione importante: il 35-40% dei gol vengono dalle palle inattive. In tutte le partite può succedere di tutto, noi dobbiamo sempre dare il massimo.

Osimhen? E' fortissimo, quelle palle a metà le prende sempre lui, ci arriva prima".