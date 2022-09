Sarà anche Maignan vs Meret: uno uomo-Scudetto, l'altro ha superato un'estate difficile

Milan-Napoli non è solo il duello tra Pioli e Spalletti, che dovrà accontentarsi d’incidere dalla tribuna, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Milan-Napoli non è solo il duello tra Pioli e Spalletti, che dovrà accontentarsi d’incidere dalla tribuna, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno raccontando che c'è anche il confronto a distanza tra Maignan e Meret: "Il Milan individuò Maignan nel Lille campione di Francia per sostituire Donnarumma e il francese è stato determinante per lo scudetto rossonero. Meret, invece, quest’estate ha avuto la forza di resistere a ciò che accadeva fuori dal campo, con la trattativa per Keylor Navas viva fino agli ultimi giorni di mercato. Ne ha parlato proprio il portiere azzurro a Radio Kiss Kiss Napoli: «È stata un’estate difficile per me, ci sono state tantissime voci, ma io ho pensato solo a concentrarmi in campo, come ho sempre fatto gli altri anni. Stiamo parlando del rinnovo, io ora penso a fare bene; il resto sarà una conseguenza»".