Sarri a Sky: "Juve? Professione può portarti a fare altri percorsi, non cambierebbe rapporto con la città e i tifosi del Napoli"

Maurizio Sarri ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria dell'Europa League: "Abbiamo fatto una buona stagione, abbiamo conquistato la Champions, compito non semplice per l'elevato livello del campionato, e poi abbiamo perso una finale dopo aver eliminato Liverpool e Tottenham e poi abbiamo vinto questa in Europa League. Abbiamo meritato battendo una squadra forte per 4-1. Dopo stasera la nostra stagione è diventata da buona a straordinaria. Da febbraio in poi è cambiato il feeling coi giocatori, forse sono cambiato anche io. Col passare dei mesi sta diventando una squadra mia.

Hazard via? Mi dispiace, è un giocatore straordinario, ha margini di miglioramento.

Io andrò via? Non lo so, ora è il momento di festeggiare. Da domani tireremo le somme della stagione, gli anni di contratto sono ancora due. Vediamo quale sarà il risultato della discussione, non ci sono grandissimi problemi ma un confronto con la società è obbligatorio e dovuto.

Io accostato alla Juve? Negli ultimi venti giorni sono stato dato per certo a Milan, Roma e ora Juve. Finché sono cose che leggi sul giornale non fanno nessun effetto.

Tifosi Napoli vogliono non vada alla Juve? Mi fa piacere che la società e il presidente mi abbiano fatto i complimenti, non avevo dubbi. I napoletani sanno benissimo l'amore che provo per loro, sanno benissimo che l'anno scorso ho scelto l'estero per non andare in una squadra italiana. Il rispetto da parte mia l'avranno sempre, ma la professione ti porta anche a fare altri percorsi, ma questo non cambia il mio rapporto coi tifosi e la città.

De Laurentiis dice che si divertirebbe con me alla Juve? Lui si diverte, è un uomo di mondo, si sa divertire quindi non mi meraviglia l'abbia detto.

Dedica della vittoria? La dedico a loro, ai tifosi del Napoli: è una soddisfazione che avrei voluto dare anche loro ma non ci sono riuscito".