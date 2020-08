Scambio alla pari con Bernardeschi o Pellegrini: la Juve detta le condizioni per avere Milik

Tiene banco in casa Napoli il futuro di Arek Milik e la voglia del calciatore di vestire la maglia della Juventus. L'edizione odierna di Tuttosport riassume così la situazione del bomber polacco con la Juventus che non vuole versare il denaro cash chiesto da De Laurentiis per prendere il classe '94.

"Il caso più eclatante è quello di Arkadiusz Milik, da tempo separato in casa col Napoli e promesso sposo alla Juve, che non vuole accettare le condizioni del Napoli: 40 milioni cash oppure scambio alla pari con Bernardeschi. L’esterno bianconero, però, non ne vuol sapere di trasferirsi, nè di cedere i diritti d’immagine al club azzurro. L’alternativa sarebbe uno scambio alla pari con il cartellino dell’esterno sinistro Luca Pellegrini, 21enne che era al Cagliari: a Gattuso piace, al Napoli un po’ meno la valutazione eccessiva che gli dà la Juve"