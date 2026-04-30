Inzaghi: "Scioccato da inchiesta arbitri, noi penalizzati! Col Napoli ci hanno tolto qualcosa!"

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Simone Inzaghi torna a parlare. E lo fa a La Gazzetta dello Sport commentando l'inchiesta su Rocchi e parlando anche dell'ultimo scudetto, quello vinto dal Napoli. Ecco le parole dell'ex tecnico dell'Inter, oggi allenatore dell'Al-Hilal.

Prima però parliamo dell'inchiesta sugli arbitri.

"Mi ha scioccato: l'Inter ha perso parecchi punti nella scorsa stagione a causa degli errori arbitrali. Il campionato, la Supercoppa... È sorprendente essere tirati dentro a una storia nella quale siamo stati penalizzati e non favoriti".

I magistrati parlano di arbitri graditi e sgraditi all'Inter.

"Ok, ma come è possibile pensare a una macchinazione? Per noi è stata una stagione disgraziata. Ho sempre avuto grande rispetto per il lavoro degli arbitri e non voglio parlare del Napoli, che ha vinto onestamente lo scudetto. Ma resta la sensazione che ci sia stato tolto qualcosa. Non accuso nessuno e non dubito della buona fede. Diciamo che non siamo stati fortunati, tutto ha girato contro, anche se abbiamo le nostre colpe. Rimane un dispiacere che non passerà: perdere lo scudetto per un punto è doloroso".