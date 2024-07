Sceicchi al ribasso: per Osimhen hanno offerto 'solo' 80 mln a De Laurentiis

Osimhen risulta per il momento nella lista dei convocati del Napoli pure per il ritiro a Castel di Sangro

"Corsa a ostacoli per la staffetta tra attaccanti: c'è l'accordo per il belga, ma i francesi offrono al massimo 80 milioni per V09". L'edizione odierna di Repubblica fa il punto sulla trattativa, molto complicata, tra il Napoli e il Paris Saint Germain per il trasferimento alla corte di Luis Enrique di Victor Osimhen.

"Gli sceicchi proprietari della più forte e ricca squadra francese hanno infatti presentato un'offerta al ribasso da 80 milioni, nettamente inferiore alla clausola rescissoria da 130 scritta a lettere cubitali nel contratto di V09. Secco no pure all'inserimento nell'affare del talentuoso sud-coreano Kang-ln Lee. A Parigi inoltre hanno ancora in organico Kolo Muani e Goncalo Ramos. Un'altra complicazione non di poco conto per il giro di punte. La soluzione alla fine si troverà, ma i tempi rischiano di allungarsi con spiacevoli conseguenze. Osimhen risulta invece per il momento nella lista dei convocati del Napoli pure per il ritiro a Castel di Sangro"