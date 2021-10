"Scimmia di merda": Digos al lavoro per identificarlo e cacciarlo per sempre dal Franchi

Tutti all'opera per identificare il tifoso che ha insultato Koulibaly al Franchi chiamandolo 'Scimmia di merda'. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Al lavoro c’è infatti anche la Digos di Firenze, a cui il club ha già fornito tutto il materiale che aveva a disposizione. Dalle prime indicazioni si dovrebbe trattare di un tifoso in particolare e si stanno vagliando le immagini per procedere all’identificazione.

Certo, il sistema di videosorveglianza della Curva Fiesole, da cui è partito quel «scimmia di merda» denunciato dallo stesso Koulibaly, è a norma, ma non all’avanguardia come quello che allo Stadium juventino ha permesso di individuare il tifoso che insultò Maignan. Il lavoro dunque continua, a caccia di certezze. Il club toscano, multato dal giudice sportivo con un’ammenda da 10 mila euro per «cori insultanti di matrice territoriale» verso i tifosi del Napoli, è il primo a sperare che si trovi il colpevole che, come ha già annunciato, verrà bandito per sempre dallo stadio viola".