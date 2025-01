Sciolto ogni dubbio di formazione: Conte prepara due novità in campo e due in panchina

vedi letture

Nell'ultima settimana si è parlato tanto, tantissimo di calciomercato, con il caso legato a Khvicha Kvaratskhelia che ha scombussolato tutto l'ambiente e monopolizzato l'intera informazione. Ma stasera c'è una partita, c'è l'Hellas Verona al Maradona, c'è un primo posto da difendere e consolidare dopo il pareggio dell'Atalanta di ieri. E Antonio Conte è concentrato solo sulla partita. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha sciolto ogni dubbio di formazione ed è pronto a proporre qualche novità, più o meno obbligata. Questo è quanto si legge sul quotidiano:

"Meret tra i pali, mentre il suo amico e vice Scuffet per la prima volta entrerà da azzurro al Maradona; difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, visto che Buongiorno è ancora indisponibile per l'infortunio alla schiena, e infine Spinazzola. Il centrocampo è quello che non si tocca: Anguissa, Lobotka e McTominay, che all’andata contro il Verona ancora non faceva parte della famiglia azzurra. A rinforzare la panchina - andato via Folorunsho - c’è il neo arrivato Hasa, mentre in attacco il tridente, quasi obbligato, è quello con Politano, Lukaku e Neres".