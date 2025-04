Se il Bologna si gode Ndoye, il 'sostituto' di Kvaratskhelia non gioca mai

Sarebbero tante le possibili motivazioni alla base del pareggio del Napoli contro il Bologna ma soprattutto della sofferenza nel finale con un secondo tempo assolutamente da dimenticare. Per molti, però, il focus torna a essere rivolto al mercato di gennaio, all’addio di Kvaratskhelia senza l’arrivo di un vero erede, di un naturale sostituto. Il paradosso è che il Napoli tra gli altri aveva cercato proprio Ndoye, ieri protagonista con il goal di tacco per il pareggio della squadra di Italiano.

Il Bologna ha fatto muro, alla fine il Napoli ha puntato su Okafor del Milan che è arrivato in prestito e che a fine stagione tornerà in rossonero. Al momento lo svizzero ha raccolto appena quattro spezzoni di partita per poco più di 30 minuti in campo. Nelle ultime due contro Milan e, appunto, Bologna, neppure è entrato nonostante lo sforzo fisico per tornare brillante come aveva dimostrato qualche settimana fa sui social. Evidentemente Okafor non è ancora in grado di poter dare il suo contributo al Napoli, tant’è vero che ieri a sinistra, in quello che sarebbe il suo ruolo naturale, Conte ha preferito Raspadori che non è un esterno puro.