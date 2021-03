Senesi, l'entourage: "Piace al Napoli, ma nessun contatto. Per lui è piazza gradita. Ve lo presento..."

Uno dei difensori accostati al Napoli nelle ultime settimane è Marcos Senesi del Feyenoord. Stefano Antonelli, membro del management del centrale argentino, ne ha parlato a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Non ho sentito De Laurentiis di recente, Marcos piace al Napoli ma le situazioni possono cambiare, in estate c'era la questione Koulibaly e Maksimovic e poi iniziò la stagione.

Contatti? Il club, al momento, non s'è fatto vivo. Io sono in contatto col papà che gestisce il ragazzo. Napoli è una piazza gradita da Marcos, altro non c'è. E per il futuro se ne potrà parlare a prescindere dall'area tecnica e da chi ci sarà.

Caratteristiche? Da cinque anni gioca tra Argentina e Olanda, ha giocato sia in una difesa a tre che a quattro. In Europa, come tutti i sudamericani, è migliorato, è cresciuto. Ha un sinistro da centrocampista ed è ottimo per chi inizia l'azione da dietro".