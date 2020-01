Senza parlare di Lobotka, Gattuso ha spiegato perché è fondamentale

Dopo la sosta natalizia finalmente si torna a parlare di calcio giocato. Alla vigilia del delicato posticipo del monday night tra Napoli e Inter, Rino Gattuso ha parlato in conferenza pre-gara, spiegando senza fare nomi, perchè è fondamentale un giocatore come Lobotka.

ASSENZA DI UN VERO PLAY - Nella rosa del Napoli è evidente l'assenza di un vero regista che sappia impostare e dettare i giochi. In questo senso sono chiare le parole del tecnico azzurro Gattuso: "I vertici bassi in questo momento, lavorando in coppia, sono Fabian e Gaetano". Lo spagnolo è adattato al ruolo di play avendo sempre fatto nella sua carriera la mezz'ala mentre il giovane Gaetano, nella primavera ha sempre svolto il ruolo di seconda punta e trequartista. Ancelotti, nel ritiro di Dimaro, ebbe l'idea di arretrare il raggio d'azione del classe 2000' spostandolo davanti la difesa, ma i risultati, causa il poco spazio trovato, non si sono visti.

ALLAN E' UNA MEZZ'ALA - Il brasiliano è stato provato come regista, ma Gattuso in conferenza ha spiegato che Allan è una mezz'ala classica: "Lo sapevamo, non serve un genio per capire che ha sempre giocato mezzala. Lui può fare contenimento, piace aggredire, inserirsi ed è portato ad andare avanti in pressione". Nel ruolo di play serve qualcuno ordinato tatticamente e tecnicamente, elementi che il centrocampista azzurro non ha nel suo bagaglio.