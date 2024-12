Serio, telegrafico ed appena 8 minuti di conferenza: il messaggio lanciato da Conte

Antonio Conte, estremamente serio ed a tratti telegrafico, ha presentato ieri Udinese-Napoli al centro sportivo di Castel Volturno con una conferenza stampa durata 8 minuti appena. Dalle 15 in punto alle 15.08, sottolinea quest'oggi il Corriere dello Sport:

"Estrema concretezza, nessuna voglia di scherzare, concentrazione densa e incipit crudo e pratico. Quasi a dire: dopo due sconfitte in serie con la Lazio, lasciamo che a parlare siano i fatti. Una chiacchierata snella e senza fronzoli che apre il fronte a una serie di riflessioni: Conte e Napoli ultra proiettati sull’impegno delicatissimo in programma oggi alle 18; Conte in pieno clima partita e campionato; Napoli chiamato a una reazione importante dopo le due sconfitte in quattro giorni con la Lazio con due formazioni totalmente diverse, undici uomini su undici, costate non soltanto i quarti di finale di coppa ma anche il primo posto in solitudine difeso per nove giornate consecutive".