Sfuma Juanlu! Rai: il Napoli ha rinunciato, conferme dal suo agente

La trattativa infinita tra Napoli e Siviglia per Juanlu Sanchez, iniziata nei primi giorni dello scorso giugno, è ormai destinata a chiudersi con un nulla di fatto: stando a quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato Rai, gli azzurri hanno definitivamente rinunciato ad acquistare il terzino destro spagnolo. La conferma arriverebbe direttamente dall'agente del calciatore.

I colloqui tra i due club erano in realtà iniziati bene, l'affare era da subito ben avviato con Juanlu Sanchez che aveva manifestato la forte volontà di trasferirsi in azzurro, rifiutando anche alcune offerte dalla Premier League. Il problema probabilmente è stato proprio questo: nonostante il Napoli avesse raggiunto la richiesta iniziale di 17 milioni di euro per il cartellino, il Siviglia ha poi cambiato le carte in tavola chiedendo che venissero pareggiati i 20 milioni offerti dall'Inghilterra. Così è iniziato un tira e molla che, ormai a due giorni dala chiusura del mercato, pare si concluderà con la permanenza del giovane talento spagnolo in Andalusia. Ora, bisognerà capire se il Napoli ripiegherà su un altro profilo, provando un colpo last minute nelle prossime ore, oppure se si farà affidamento sul già presente in rosa Pasquale Mazzocchi, mentre Alessandro Zanoli dovrebbe comunque trasferirsi all'Udinese.