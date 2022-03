“Sì! Certamente”: chiedete a Osimhen se vuole giocare con Mertens

In questo rush finale Osimhen e Mertens possono essere quella novità da lanciare nella mischia

Sì, certamente! Così rispondeva a Massimo Troisi in Ricomincio da Tre l’attore Marco Messeri alla domanda “Vuole diventare Gianni Agnelli o Alain Delon?”. E così risponderebbe, anche se non può dirlo pubblicamente, Victor Osimhen se qualcuno gli chiedesse ‘Ti piacerebbe giocare sempre con Mertens alle tue spalle?”.

Sì, certamente! Lo esclamerebbe anche Victor e per comprenderne il motivo basterebbe guardare il secondo tempo della sfida all’Udinese. La qualità di Dries Mertens è una doppia garanzia per Osimhen: di rifornimenti, ma anche di un maggiore controllo da parte degli avversari che devono necessariamente onorare le 144 reti segnate in azzurro dal belga.

Questione di equilibri. Lo ha spiegato bene Spalletti, che su questa opzione ci è sempre andato con i piedi di piombo, perché sa bene quanto sia importante per questo Napoli contenere i rischi difensivi. Siamo però arrivati ad un bivio, a cui lo stesso tecnico ha fatto più volte riferimento: fare la storia o essere dimenticati. E per fare la storia devi essere disposto a rischiare un pochino più di prima, a fare cose che prima mai avevi fatto.

In questo rush finale Osimhen e Mertens possono essere quella novità da lanciare nella mischia, la nuova formula che può dare ulteriore ossigeno al sogno azzurro. Con le giuste dosi, ma senza preclusioni, Spalletti potrà fare affidamento a questo duo che può diventare esplosivo. Purtroppo non contro l’Atalanta, dove mancherà il nigeriano per squalifica. In quello stadio, nell’anno dei 91 punti di Sarri, a decidere la gara fu un guizzo proprio di Mertens…