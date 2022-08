Si chiude per Kepa! Chelsea pagherà 75% dell'ingaggio: la formula dell'operazione

A parlare della trattativa per l'estremo difensore del Chelsea è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

TuttoNapoli.net

© foto di NewsPix/Image Sport

La società considera prioritario l’ingaggio di un nuovo numero 1 e tratta in modo serrato con il Chelsea per regalare a Spalletti il portiere Kepa. A parlare della trattativa per l'estremo difensore del Chelsea è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Il manager di Kepa, Arturo Canales, è arrivato martedì a Milano per gli ultimi atti del passaggio dal Bruges al Milan di De Ketelaere, operazione in cui ha recitato un ruolo, e ieri ha incontrato un uomo del Napoli. A quanto pare a Roma. Un vertice che vale un'accelerata e che certifica l'intenzione del club azzurro di puntare sul basco nel più breve tempo possibile.

Sul rilancio dell'uomo di Ondarroa: la prospettiva di ricominciare al Maradona e di tornare protagonista come ai tempi di Bilbao e dell'Athletic, sia in campionato sia in Champions, lo stuzzica moltissimo, e ora non resta che mettere a punto gli ultimi passaggi economici. A cominciare dalla copertura dell'ingaggio: il settantacinque per cento spetterà al Chelsea e il venticinque per cento al Napoli. E poi la formula, ovviamente: sarà in prestito, sì, ma i club parlano ancora della base economica, dei bonus e di eventuali garanzie future.