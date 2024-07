"Sì, chiudiamo!", Buongiorno ha rispettato la parola data al Napoli: ora si chiude

vedi letture

Alla cena con il suo agente, quartiere Brera di Milano, Alessandro Buongiorno ha sciolto le ultime riserve sul Napoli, semmai ce ne fossero. Lo scrive il Corriere dello Sport raccontando che c’era l’Inter, che s’era fatta avanti sondando la disponibilità del calciatore attraverso il procuratore, ma Buongiorno aveva dato la parola al Napoli:

"S’era impegnato in una trattativa che durava da settimane e che non ha voluto rovinare per un semplice sondaggio dei campioni d’Italia in carica, che avrebbero comunque impiegato più tempo per intavolare la trattativa sia con il Torino che con il giocatore. Buongiorno ha detto «sì, andiamo avanti e chiudiamo», a un club che lo stava cercando dalla fine della scorsa stagione. Un club che gli ha offerto uno stipendio nettamente superiore a quello che percepisce al Torino (2,5 milioni contro 800mila euro) e che a Cairo è pronto a versare 35 milioni più 5 di eventuali bonus, cifra che lo farà diventare uno degli acquisti più cari della storia del Napoli". Ora siamo al rush finale prima di visite e firma.