Ufficiale Si ferma anche Anguissa: lavoro personalizzato a Castel Volturno, il motivo

vedi letture

Il Napoli si sta allenando in questi minuti a Castel Volturno. Alessandro Buongiorno non è presente, Khvicha Kvaratskhelia invece svolge una seduta personalizzata sul campo 1, Pasquale Mazzocchi corre con il gruppo. Ma c'è un'altra defezione per Antonio Conte, come comunicato dalla società: Frank Anguissa oggi svolge un lavoro personalizzato in palestra per un leggero stato influenzale

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).