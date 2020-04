Si riparte dalla Coppa Italia? Ipotesi concreta: spunta la data di Napoli-Inter

Il calcio italiano si interroga: quando e come ripartire? L'ultima ipotesi è la seguente: ricominciare dalle semifinali di Coppa Italia (Napoli-Inter e Juventus-Milan) il 27 e il 28 maggio e poi via alla ripresa del campionato tra fine maggio e inizio giugno. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che in alternativa si potrebbe ripartire dai recuperi delle partite saltate all’inizio dell’emergenza, il 30 e il 31 maggio. Ma è tutto ancora sospeso, bisogna sentire i medici, portare le date in assemblea, confrontarsi ancora. Ci vorrà tempo.