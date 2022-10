Simeone a Dazn: "Non conta partire titolare, ma la qualità del tempo! Che tifosi, mi sento come loro"

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, dopo la vittoria sul campo della Cremonese è intervenuto al microfono di Dazn.

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, dopo la vittoria sul campo della Cremonese è intervenuto al microfono di Dazn: "E' sempre bello aiutare i ragazzi. Abbiamo fatto bene, lottando fino all'ultimo e prendendoci tre punti importanti. L'energia me la dà il gruppo, la tifoseria che è molto carica e fa caricare anche noi. Con tutta questa gente dobbiamo continuare così".

Questa alchimia coi tifosi del Napoli come la spieghi? "Non lo so, ho sempre detto che mi sento come loro, un po' argentino e un po' italiano perché sono cresciuto qui da piccolo e ora sono di nuovo qui. Io continuerò a fare il mio".

Quando giochi da titolare? "L'importante è fare minuti. Ho imparato tanto nella vita che quello che conta è la qualità del tempo. Mi è capitato di giocare tutta la partita e non fare niente, conta la qualità".

Obiettivi? "Noi vogliamo migliorare, ci concentriamo solo su quello. Il Napoli poi lotta sempre per qualcosa importante e noi lo faremo in ogni partita".