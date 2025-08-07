Ufficiale Simeone al Torino! Il Cholito lascia il Napoli a titolo definitivo: annunci e dettagli

Ora è ufficiale: Giovanni Simeone lascia il Napoli ed è un nuovo calciatore del Torino. Di seguito il comunicato ufficiale del club granata: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dalla Società Sportiva Calcio Napoli, a titolo temporaneo con obbligo di acquisto al verificarsi di una condizione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Pablo Simeone, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva".

Non solo l'ufficialità del Torino, arriva anche quella del Napoli. Ecco l'annuncio pubblicato sul sito della società partenopea: "La SSC Napoli ufficializza la cessione di Giovanni Simeone al Torino F.C. con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Simeone ha collezionato 103 presenze con il Napoli tra tutte le competizioni, realizzando 14 gol, di cui 5 in Champions, e 4 assist.

Giovanni fa il suo esordio con la maglia azzurra il 28 agosto 2022, in occasione del pareggio contro la Fiorentina al Franchi. Il 7 settembre il Cholito segna al suo debutto in Champions, contro il Liverpool. Il 26 ottobre 2022, in Napoli-Rangers, Simeone diventa il secondo calciatore argentino a segnare 4 gol nei primi 4 match di Champions League. Il primo era stato il padre. Ha contribuito, con le sue qualità, la sua abnegazione e uno spirito di sacrificio encomiabile alla conquista di due scudetti. Grazie, Cholito!".

Simeone riparte dal Torino, affare da 7 milioni più uno di bonus facile da raggiungere per un totale di 8. Con i granata terza operazione conclusa nel giro di pochi mesi dopo l'arrivo a Napoli di Milinkovic-Savic e il trasferimento da Baroni di Ngonge. Il Napoli è già un dolce ricordo: ieri prima della partenza l'ultimo saluto ai tifosi, un caloroso abbraccio virtuale al termine dell'allenamento mattutino a Castel di Sangro. Giro di campo a piedi nudi, mani al cielo, sul cuore, cori, sostegno e applausi, commozione.