Simeone, terzo giorno a Napoli senza potersi allenare coi compagni: il motivo

© foto di www.imagephotoagency.it

Terzo giorno a Napoli per Giovanni Simeone ma ancora il centravanti argentino non si è potuto allenare coi nuovi compagni, nonostante abbia già firmato il contratto che lo lega al club azzurro. Lo spiega l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che scrive così sulla situazione del Cholito.

"Ma siccome burocraticamente manca ancora qualcosa per il passaggio fra i club (non l’accordo sulle cifre: 3 milioni di prestito al Verona, con 12 milioni per il diritto di riscatto che diventa obbligo solo se il Cholito raggiungerà i 20 gol stagionali o una percentuale alta di presenze). Nell’attesa Giovanni cerca casa nella sua nuova sede e non vede l’ora di cominciare ad allenarsi e scendere in campo".